08.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Кому положена выплата 28000 рублей с сентября 2020, разъяснило правительство

14:16 08.09.2020 Фото: Pikist
0

Субвенции из бюджета на пособия беременным женам призывников и ежемесячные пособия на детей призывников выделят регионам. Соответствующее постановление правительства РФ вступает в силу 8 сентября.

Кому положена выплата 28000 рублей с сентября 2020, разъяснило правительство
Для оформления данного пособия матери ребенка либо его опекуну необходимо обратиться в любой МФЦ

Из бюджета субъектам выделят субвенции на единовременные пособия беременным женам призывников и ежемесячные пособия на детей призывников.

По действующему законодательству, пособие беременной жене призывника не зависит от размера дохода и других факторов. С 1 февраля 2020 года оно составляет 28 511 рублей.

Для получения единовременного пособия супруга военнослужащего по призыву может обратиться в любой орган социальной защиты либо ближайший многофункциональный центр. При себе ей необходимо иметь следующие документы:

- заявление

- медицинскую справку из женской консультации

- справку из воинской части

- свидетельство о заключении брака

- паспорта

- реквизиты лицевого счета

Пока призывник проходит обязательную военную службу, государство также оказывает поддержку его детям. По закону, на каждого ребенка военнослужащего выплачивается пособие. Оно является фиксированным, то есть не зависит от дохода матери или опекуна детей. С 1 февраля 2020 года его размер составляет 12 219 рублей в месяц.

Для оформления данного пособия матери ребенка либо его опекуну необходимо обратиться в любой многофункциональный центр со следующим пакетом документов

- заявление,

- документ, удостоверяющий личность,

- свидетельство о рождении ребенка,

- справка из воинской части о прохождении отцом ребенка военной службы по призыву,

- реквизиты банковского счета, куда будет перечисляться данное пособие

Согласно постановлению, также регионам будут выделены субвенции на выплату отдельных видов пособий лицам, не подлежащим ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций.

Источник: Парламентская газета

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы служили в армии?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Выбило 20 окон в жилом доме из-за аварии на теплотрассе
14:30 08-09-2020
Выбило 20 окон в жилом доме из-за аварии на теплотрассе
Заболели коронавирусом 52 жителя региона за сутки на 8 сентября. Больных уже 11 829
14:29 08-09-2020
Заболели коронавирусом 52 жителя региона за сутки на 8 сентября. Больных уже 11 829
Снова 3 жертвы: Умерли от COVID-19 мужчины и женщина за сутки на 8 сентября в Новосибирской области
14:27 08-09-2020
Снова 3 жертвы: Умерли от COVID-19 мужчины и женщина за сутки на 8 сентября в Новосибирской области
БердскЯ на лицо «трусы» не надену: С автоматами на разборки с отказавшимся надеть маску покупателем в магазине «Ярче» приехала Росгвардия в Бердске
14:24 08-09-2020
Я на лицо «трусы» не надену: С автоматами на разборки с отказавшимся надеть маску покупателем в магазине «Ярче» приехала Росгвардия в Бердске
Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно 13
14:18 08-09-2020
Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно
Кому положена выплата 28000 рублей с сентября 2020, разъяснило правительство
14:16 08-09-2020
Кому положена выплата 28000 рублей с сентября 2020, разъяснило правительство
Ребенок спасал мать: Изнасиловал 11-летнего мальчика сотрудник Росгвардии
14:15 08-09-2020
Ребенок спасал мать: Изнасиловал 11-летнего мальчика сотрудник Росгвардии
Рейтинг самых нервных и спокойных знаков зодиака. Кто нещадно теряет свои нервные клетки?
14:14 08-09-2020
Рейтинг самых нервных и спокойных знаков зодиака. Кто нещадно теряет свои нервные клетки?
Как ретроградный Марс с 9 сентября по 14 ноября 2020 года повлияет на людей? Что стоит начинать в этот период и чего опасаться
14:13 08-09-2020
Как ретроградный Марс с 9 сентября по 14 ноября 2020 года повлияет на людей? Что стоит начинать в этот период и чего опасаться
Как поддержат многодетные семьи перед 1 сентября: кому положены 5000 и 10000 рублей 20
14:09 08-09-2020
Как поддержат многодетные семьи перед 1 сентября: кому положены 5000 и 10000 рублей