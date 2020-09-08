"Здесь такое течение бешеное, но я попробую": Последнее видео пропавшей на Катуни Татьяны из Новосибирска попало в Сеть

Женщина прекрасно плавала и не побоялась войти в реку с сильнейшим течением.

Девушка ушла под воду 3 сентября

3 сентября в Горном Алтае, в районе села Элекмонар Чемальского района, 43-летняя туристка из Новосибирска решила совершить заплыв вдоль берега Катуни. Женщина хорошо плавала и была уверена в своих силах.

Она попросила свою знакомую снять ее заплыв на видео.

Женщину почти моментально подхватило течение и стало уносить на стремнину. Девушка, снимавшая видео, немедленно бросилась за помощью на ближайшую турбазу.

Сразу же были организованы поиски туристки: привлечен катер, который предоставили организаторы сплавов. Женщину искали пожарные, поисково-спасательной части №5 села Чемал, местные жители. Однако найти ее так и не удалось.

Была обследована акватория и береговая линия от села Элекмонар до села Узнезя.

Рядом с местом трагедии были предупреждения о том, что там нельзя купаться.

На Алтай Татьяна поехала вместе с 16-летней племянницей. Они остановились у друзей. На странице женщины в Instagram есть видео, в котором она рассказывает, откуда планирует начать заплыв в Катуни.

— Короче, я передумала. Я буду нырять не здесь, потому что здесь можно убиться о скалы, а вот здесь зайду и спокойненько поплыву вот так. Думаю, здесь я прорвусь. Меня, конечно, потянет туда, но я буду сопротивляться. Здесь такое течение бешеное, но я попробую, — говорит женщина на видео.