08.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

"Здесь такое течение бешеное, но я попробую": Последнее видео пропавшей на Катуни Татьяны из Новосибирска попало в Сеть

15:59 08.09.2020, Виктория Грек Фото: Pixabay
0

Женщина прекрасно плавала и не побоялась войти в реку с сильнейшим течением.

Здесь такое течение бешеное, но я попробую: Последнее видео пропавшей на Катуни Татьяны из Новосибирска попало в Сеть
Девушка ушла под воду 3 сентября

3 сентября в Горном Алтае, в районе села Элекмонар Чемальского района, 43-летняя туристка из Новосибирска решила совершить заплыв вдоль берега Катуни. Женщина хорошо плавала и была уверена в своих силах.
Она попросила свою знакомую снять ее заплыв на видео.

Женщину почти моментально подхватило течение и стало уносить на стремнину. Девушка, снимавшая видео, немедленно бросилась за помощью на ближайшую турбазу.

Сразу же были организованы поиски туристки: привлечен катер, который предоставили организаторы сплавов. Женщину искали пожарные, поисково-спасательной части №5 села Чемал, местные жители. Однако найти ее так и не удалось.
Была обследована акватория и береговая линия от села Элекмонар до села Узнезя.

Рядом с местом трагедии были предупреждения о том, что там нельзя купаться.

На Алтай Татьяна поехала вместе с 16-летней племянницей. Они остановились у друзей. На странице женщины в Instagram есть видео, в котором она рассказывает, откуда планирует начать заплыв в Катуни.

— Короче, я передумала. Я буду нырять не здесь, потому что здесь можно убиться о скалы, а вот здесь зайду и спокойненько поплыву вот так. Думаю, здесь я прорвусь. Меня, конечно, потянет туда, но я буду сопротивляться. Здесь такое течение бешеное, но я попробую, — говорит женщина на видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Заплыв

Публикация от ryzhaja_ta (@ryzhaja_ta)

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдется?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

3 болезни, от которых стоит привиться осенью 2020 года назвал эксперт эпидимиологии
16:34 08-09-2020
3 болезни, от которых стоит привиться осенью 2020 года назвал эксперт эпидимиологии
Самые популярные кроссоверы за 2020 год назвали в России
16:30 08-09-2020
Самые популярные кроссоверы за 2020 год назвали в России
Бердск"Он любит рыбалку. Но приедет без рыбы": Ищет пышную и стройную блондинку или брюнетку своему экс-парню девушка в Бердске
16:30 08-09-2020
6 волшебных мест Новосибирска, где можно загадать желание: 8 сентября особой силой обладает Часовня Владимирской иконы Божией матери
16:28 08-09-2020
6 волшебных мест Новосибирска, где можно загадать желание: 8 сентября особой силой обладает Часовня Владимирской иконы Божией матери
Что важно доделать и завершить к дню осеннего равноденствия 22 сентября 2020 года
16:21 08-09-2020
Что важно доделать и завершить к дню осеннего равноденствия 22 сентября 2020 года
83-летний Андрей Кончаловский и 47-летняя Юлия Высоцкая точно подростки публично поддались любви
16:17 08-09-2020
83-летний Андрей Кончаловский и 47-летняя Юлия Высоцкая точно подростки публично поддались любви
Прописывать у себя мигрантов могут с 7 сентября 2020 иностранцы в России
16:15 08-09-2020
Прописывать у себя мигрантов могут с 7 сентября 2020 иностранцы в России
Зачем и как носить красную нить, которую носят звезды?
16:10 08-09-2020
Зачем и как носить красную нить, которую носят звезды?
19-летняя дочка-модель певицы Веры Брежневой считает себя умнее матери
16:08 08-09-2020
19-летняя дочка-модель певицы Веры Брежневой считает себя умнее матери
Гороскоп на вторую неделю сентября 2020 года для всех знаков зодиака расскажет, кому пора менять работу
16:05 08-09-2020
Гороскоп на вторую неделю сентября 2020 года для всех знаков зодиака расскажет, кому пора менять работу