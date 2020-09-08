Заткнула рот и нос до смерти: Истязала и задушила 2-летнюю девочку опекунша

Систематически женщина избивала и 9-летнего мальчика взятого под опеку. Дело СК направил в суд и подозревает в халатности органы власти.

В Тверской области перед судом предстанет женщина-опекун, обвиняемая в истязании и убийстве малолетнего ребенка

Следственными органами СКР по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (убийство малолетнего, истязание, совершенное в отношении заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Следствием установлено, что 26 апреля текущего года 41-летняя женщина, совместно с мальчиком и девочкой 2011 и 2018 годов рождения, находящимися под ее опекой, в вечернее время находились в доме по месту своего жительства в деревне Кривцово Калининского района Тверской области. Женщина, действуя на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к девочке, закрыла ей нос и рот, тем самым препятствуя доступу кислорода в организм потерпевшей, и удерживала так до наступления смерти малолетней.

Кроме того, в период с 26 марта по 26 апреля обвиняемая, находясь по месту своего жительства, действуя на почве личных неприязненных отношений, вызванных трудностями в воспитании малолетней, совершала истязания девочки, причиняя ей физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев.

В ходе предварительного следствия следователем Следственного комитета были собраны достаточные доказательства для предъявления фигурантке обвинения в совершении инкриминируемых преступлений. Раскрытие данного преступления, совершенного в отношении малолетней, и вызвавшего широкий общественный резонанс, представляло особую сложность в расследовании.

На первоначальном этапе, следствие располагало лишь незначительными данными, полученными в ходе осмотра места происшествия. Благодаря тесному взаимодействию следователей СК РФ по Тверской области с органом дознания, оперативности исследования получаемой информации и слаженности работы указанных сотрудников, была установлена подозреваемая.

После задержания и предъявления первоначального обвинения, уголовное дело продолжало представлять особую сложность в расследовании, вызванную большим объемом выполненных и запланированных следственных и иных процессуальных действий, большим количеством назначенных и проведенных судебных экспертиз, большим объемом следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также позицией самой обвиняемой, которая, несмотря на прямые доказательства ее вины (в частности, заключения медицинской, медико-криминалистической и молекулярно-генетической судебных экспертиз), полностью отрицала свою причастность к инкриминируемому ей деянию.

Необходимо отметить, что в ходе расследования уголовного дела дана оценка действиям сотрудникам органов системы профилактики, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), расследование которого продолжается.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.