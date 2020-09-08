Прописывать у себя мигрантов могут с 7 сентября 2020 иностранцы в России

Владеющим жильем в России иностранцам разрешили регистрировать мигрантов

В России с 7 сентября владеющим жильем иностранцам и лицам без гражданства разрешается прописывать у себя других иностранных граждан. Ранее иностранцы, у которых на территории РФ было жилое помещение в собственности, могли регистрировать только себя. Как сообщается в законе, собственник жилья должен в течение семи рабочих дней уведомить орган миграционного учета о заселении иностранного гражданина.

В то же время в документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, указывается, что по срокам подачи уведомления может быть сделано исключение в том случае, если иностранец находится в гостинице, клинике или организации для людей без определенного места жительства, работает вахтовым методом или отбывает административное наказание в специальном учреждении.

Закон не затрагивает граждан других государств, которые в России являются участниками Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. В частности, они (и члены их семей) могут не вставать на учет по месту пребывания в течение 30 дней, после чего для них начинают действовать общие правила.

Ранее иностранцы могли регистрировать в жилье только себя, кроме ситуаций, предусмотренных для высококвалифицированных специалистов, — им разрешалось прописывать у себя близких родственников. Теперь эти ограничения сняты. Поправки к закону «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» президент России Владимир Путин подписал в июне.

До этого в МВД сообщили о планах создать единую информационную платформу, в которой через личные кабинеты мигранты смогут пользоваться госуслугами, взаимодействовать с официальными органами и получать рассылку через мобильное приложение.

3 июля Путин заявил, что необходимо перевести работу по привлечению мигрантов на новый, практически научный уровень. По его словам, развитие российской экономики тормозится из-за нехватки рабочих рук. Особое внимание стоит уделить русскоязычным иммигрантам.

﻿В начале июня «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что в Минтруде обсуждают возможность введения нормы, по которой работодателей обяжут при найме работу отдавать предпочтение лицам с российским гражданством. Эта мера должна защитить россиян на рынке труда и дать возможность квалифицированным кадрам получить рабочее место.

Источник: dailystorm.ru