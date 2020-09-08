Я на лицо «трусы» не надену: С автоматами на разборки с отказавшимся надеть маску покупателем в магазине «Ярче» приехала Росгвардия в Бердске

Когда приехал наряд, сотрудники магазина объяснили, что бердчанин не только не надел маску, но и открыл сок и попил, не рассчитавшись за покупку.

Сотрудники Росгвардии прибыли в магазин после срабатывания тревожной кнопки

Вызвали полицейских, чтобы призвать к порядку несговорчивого покупателя, в супермаркет Бердска на ул. Горького. Бердчанин категорически отказывался надеть маску, да еще и до того, как рассчитаться за сок, открыл его, чтобы попить.

В «Курьер. Среда. Бердск» пользователи одной из групп whatsapp прислали видео приезда в магазин полицейских.

-У нас мужчина отказывается надевать маску, - обращается к сотрудникам охраны правопорядка продавец. - Мы предлагали ему надеть одноразовую маску свою. Бесполезно. Делает видеосъемку.

За кадром голос еще одной сотрудницы:

-Открыл товар, своевременно не приобретая его.

К разговору подключается и покупатель и обращается к полицейским:

-Я хочу рассчитаться, меня не хотят рассчитать на кассе. Нарушают мои права в обслуживании. Статья 24 конституции. Вы обязаны объяснить мне все права и все законы, ограничивающие мои права и полномочия. Объясните, пожалуйста.

Автор видео Александр



Корреспонденту «Курьер. Среда. Бердск» удалось связаться с автором видео Александром. Он рассказал, что данная ситуация произошла 7 сентября в магазине «Ярче» в центре города.

-Пока стоял на кассе, открыл сок — горло пересохло. Я же не отказывался оплачивать — они меня не захотели рассчитывать. Маску, которую мне предложили, я отказался надеть. Во-первых, она не сертифицирована. Не антибактериальная, не стерильная, непонятно какая. На лицо я эти «трусы» надевать не буду. Приехали полицейские, составили объяснительную, что меня попросили надеть маску, а я не надел. Этим и закончилось. Рассчитался за продукты и пошел домой. Директор сама пошла в маске, взяла деньги и рассчитала меня. Вот так забежал в магазин купить ребенку сок и попал на полтора часа, - рассказал 8 сентября «Курьер. Среда. Бердск» Александр.

По словам бердчанина, он не хотел конфликтовать в магазине. Попросил позвать директора. Затем пригрозил, что будет подавать в суд. А продавец после этого нажала тревожную кнопку.

-Маска — это медицинский опыт, я на медицинский опыт разрешения не давал, - был категоричен Александр.

Как рассказал Александр, он обращался с запросом в «Магнит», и ему ответили, что ношение маски в их сети дело добровольное.

В ответе говорится: «Уважаемый клиент, с сотрудниками данного магазина проведена беседа и донесено, что мы не имеем права заставить покупателя соблюдать масочный режим в магазине. К Вашему вниманию мы предлагаем на кассе одноразовые бесплатные маски. Если вы все же не желаете одевать маску, мы Вас с радостью обслужим на кассе и без маски. Просим извинения за доставленные неудобства. Берегите себя и близких в период пандемии».

Александр отправил запрос и в «Ярче», но пришел ответ, что есть правила, пользуйтесь правилами. А значит, как и все, он должен находиться в магазине в маске.

Бердчанин уверен, что постановление о ношении масок — незаконно.