Разрешил открыть театры и кинотеатры губернатор Травников сентябре 2020

Новосибирская область готовится к открытию театров и кинотеатров

В Новосибирской области возобновить работу театров, концертных организаций, кинотеатров планируется во второй декаде сентября. Об этом шла речь на совещании по отмене карантинных мер сегодня, 8 сентября.

Конкретное число открытия будет определено в ближайшее время.

«В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора зрители допускаются на площадку мероприятия (спектакль, представление, концерт, кинопоказ) только при наличии защитной маски», — уточнили в региональном правительстве.

Также предусматривается полное снятие карантина в библиотечных организациях.

Окончательное решение о сроках и формах возобновления работы театров, концертных организаций и кинотеатров будет принято губернатором и правительством области.