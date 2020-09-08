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Разрешил открыть театры и кинотеатры губернатор Травников сентябре 2020

16:00 08.09.2020 Фото: pixabay.com
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Конкретное число открытия назоут в ближайшее время.

Разрешил открыть театры и кинотеатры губернатор Травников сентябре 2020
Новосибирская область готовится к открытию театров и кинотеатров

В Новосибирской области возобновить работу театров, концертных организаций, кинотеатров планируется во второй декаде сентября. Об этом шла речь на совещании по отмене карантинных мер сегодня, 8 сентября.
Конкретное число открытия будет определено в ближайшее время.

«В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора зрители допускаются на площадку мероприятия (спектакль, представление, концерт, кинопоказ) только при наличии защитной маски», — уточнили в региональном правительстве.

Также предусматривается полное снятие карантина в библиотечных организациях.

Окончательное решение о сроках и формах возобновления работы театров, концертных организаций и кинотеатров будет принято губернатором и правительством области.

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