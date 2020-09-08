Новогодние каникулы перенесут с 1 по 10 января в 2021 в России

Минтруд предложил установить новогодние каникулы с 1 по 10 января

Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных в 2021 году. Ведомство предлагает установить каникулы с 1 по 10 января, а также сделать выходными четыре дня с 4 по 7 ноября.

Обновленный график формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, пояснили в пресс-службе.

Документ разместили на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения.



"Также предлагается перенести день отдыха с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля", — говорится в сообщении. Кроме того, Минтруд хочет сделать 31 декабря выходным днем.Если проект примут, в следующем году россияне будут отдыхать:—с 1 по 10 января;—с 21 по 23 февраля;—с 6 по 8 марта;—с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;—с 12 по 14 июня;—с 4 по 7 ноября.—31 декабря.

Источник: РИА Новости