Новогодние каникулы перенесут с 1 по 10 января в 2021 в России

Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных в 2021 году. Ведомство предлагает установить каникулы с 1 по 10 января, а также сделать выходными четыре дня с 4 по 7 ноября.
Обновленный график формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, пояснили в пресс-службе.
Документ разместили на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения.
Если проект примут, в следующем году россияне будут отдыхать:
—с 1 по 10 января;
—с 21 по 23 февраля;
—с 6 по 8 марта;
—с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;
—с 12 по 14 июня;
—с 4 по 7 ноября.
Источник: РИА Новости