08.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Работа

Новогодние каникулы перенесут с 1 по 10 января в 2021 в России

15:45 08.09.2020 Фото: pixabay.com
1

Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных в 2021 году.

Новогодние каникулы перенесут с 1 по 10 января в 2021 в России
Минтруд предложил установить новогодние каникулы с 1 по 10 января

Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных в 2021 году. Ведомство предлагает установить каникулы с 1 по 10 января, а также сделать выходными четыре дня с 4 по 7 ноября.
Обновленный график формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, пояснили в пресс-службе.
Документ разместили на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

"Также предлагается перенести день отдыха с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля", — говорится в сообщении. Кроме того, Минтруд хочет сделать 31 декабря выходным днем.
Если проект примут, в следующем году россияне будут отдыхать:
—с 1 по 10 января;
—с 21 по 23 февраля;
—с 6 по 8 марта;
—с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;
—с 12 по 14 июня;
—с 4 по 7 ноября.
—31 декабря.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Было бы здорово?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

3 болезни, от которых стоит привиться осенью 2020 года назвал эксперт эпидимиологии
16:34 08-09-2020
3 болезни, от которых стоит привиться осенью 2020 года назвал эксперт эпидимиологии
Самые популярные кроссоверы за 2020 год назвали в России
16:30 08-09-2020
Самые популярные кроссоверы за 2020 год назвали в России
Бердск"Он любит рыбалку. Но приедет без рыбы": Ищет пышную и стройную блондинку или брюнетку своему экс-парню девушка в Бердске
16:30 08-09-2020
6 волшебных мест Новосибирска, где можно загадать желание: 8 сентября особой силой обладает Часовня Владимирской иконы Божией матери
16:28 08-09-2020
6 волшебных мест Новосибирска, где можно загадать желание: 8 сентября особой силой обладает Часовня Владимирской иконы Божией матери
Что важно доделать и завершить к дню осеннего равноденствия 22 сентября 2020 года
16:21 08-09-2020
Что важно доделать и завершить к дню осеннего равноденствия 22 сентября 2020 года
83-летний Андрей Кончаловский и 47-летняя Юлия Высоцкая точно подростки публично поддались любви
16:17 08-09-2020
83-летний Андрей Кончаловский и 47-летняя Юлия Высоцкая точно подростки публично поддались любви
Прописывать у себя мигрантов могут с 7 сентября 2020 иностранцы в России
16:15 08-09-2020
Прописывать у себя мигрантов могут с 7 сентября 2020 иностранцы в России
Зачем и как носить красную нить, которую носят звезды?
16:10 08-09-2020
Зачем и как носить красную нить, которую носят звезды?
19-летняя дочка-модель певицы Веры Брежневой считает себя умнее матери
16:08 08-09-2020
19-летняя дочка-модель певицы Веры Брежневой считает себя умнее матери
Гороскоп на вторую неделю сентября 2020 года для всех знаков зодиака расскажет, кому пора менять работу
16:05 08-09-2020
Гороскоп на вторую неделю сентября 2020 года для всех знаков зодиака расскажет, кому пора менять работу