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Реконструируют 2 больницы в Искитимском районе по поручению губернатора Андрея Травникова

15:47 08.09.2020 Фото: nso.ru
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Губернатор поддержал проект ремонта больницы в р.п. Линёво и поликлиники на станции Евсино. Вопросы реконструкции учреждений здравоохранения рассмотрены в ходе рабочей поездки главы региона.

Реконструируют 2 больницы в Искитимском районе по поручению губернатора Андрея Травникова
По поручению Андрея Травникова две больницы в Искитимском районе реконструируют при поддержке областного бюджета

Губернатор поддержал проект ремонта больницы в р.п. Линёво и поликлиники на станции Евсино. Вопросы реконструкции учреждений здравоохранения рассмотрены в ходе рабочей поездки главы региона в Искитимский район.

Губернатор Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив оценили необходимость капитального ремонта здания стационара ГБУЗ «Линёвская районная больница». Сегодня Линёвской РБ необходимы: экспертиза здания стационара 1980 года постройки для решения вопроса о капитальном ремонте, решение проблемы с недостроенным зданием на территории медицинского городка, рассмотрение вопроса о строительстве детской поликлиники и решение задачи по строительству служебного жилья для медицинских сотрудников.

Андрей Травников поручил министерству строительства сделать предварительный расчёт работ по восстановлению недостроенного здания, а затем – рассчитать затраты на реконструкцию. «Здание можно использовать для размещения детской поликлиники, общежития, для каких-то иных целей. Сейчас здание в плохом состоянии и явно требует ремонта». Соответствующее поручение Губернатор дал минздраву и минстрою для того, чтобы при планировании бюджета на ближайшие три года можно было учесть первые затраты на приведение здания в порядок.

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив отметил, что сегодня в Линёве принято верное решение – проработать с министерством строительства, с минздравом вариант сохранения здания.

Палатки мобильного госпиталя, развёрнутые при Линёвской РБ в период пандемии коронавирусной инфекции, сегодня сворачивают и передают в ведение больницы для использования в учебных целях, на выездных мероприятиях и т.д.

Также Андрей Травников и Андрей Шимкив ознакомились с работой поликлиники Искитимской ЦГБ на станции Евсино. Со стороны жителей Евсина поступил наказ депутатам – расширение здания поликлиники. Глава региона предложил два варианта решения. Первый – это ремонт и перепланировка в рамках программы «Бережливая поликлиника». Второй, более кардинальный – поиск или строительство нового помещения. Андрей Травников дал поручение соответствующим ведомствам принять оптимальное решение.

Андрей Травников подчеркнул, что многие поручения Губернатора и наказы депутатам в Искитимском районе успешно и оперативно исполняют. Сегодня требуются новые решения для развития перспективных населённых пунктов района. Некоторые из просьб жителей уже включены в число наказов, в их реализации участвуют главы администраций. Глава региона пояснил: необходимо делать это быстро, чтобы уложиться в сроки формирования бюджета на 2021-2022 годы. Так, по Искитимскому району будет сформирована полноценная программа приоритетных наказов.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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