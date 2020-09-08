08.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Новые технологии возможностей от «Ростелекома» для сибирского бизнеса

15:44 08.09.2020
0

Компания «Ростелеком» предлагает предпринимателям Сибири воспользоваться персональными предложениями, которые позволят им выйти на новый этап развития.

Новые технологии возможностей от «Ростелекома» для сибирского бизнеса
Это в том числе касается услуг «Виртуальная АТС», «Видеонаблюдение», «Ростелеком Экраны», а также Wi-Fi для бизнеса и ТВ для гостиниц.
Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг берет на себя комплексное решение потребностей для самых распространенных видов малого и среднего бизнеса. Например, «Ростелеком» готов подключать экосистему сервисов для ресторанов и кафе, отелей и салонов красоты, для крупных торговых сетей и небольших магазинов.

«Использование цифровых технологий “Ростелекома” дает предпринимателям больше возможностей для эффективной работы и развития бизнеса. Это в том числе касается контроля, информационной безопасности, организации оперативных коммуникаций и продвижения товаров или услуг на рынке для конкретной целевой аудитории, — уточнил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком». — Важно и то, что наши сервисы отличаются высокой надежностью, потому что они проверены на практике».
Виртуальная АТС позволяет работать удаленно и быть на связи с клиентами. С ее помощью можно настраивать переадресацию вызовов, добавлять новых пользователей, записывать разговоры сотрудников. В числе дополнительных услуг — возможность интегрировать интернет-телефонию с CRM-системой.
Wi-Fi для бизнеса дает возможность организовать высокоскоростной доступ в интернет. Страницу авторизации можно настроить индивидуально, чтобы размещать баннеры и видео со специальными предложениями или добавлять короткие анкеты.
Новые технологии возможностей от «Ростелекома» для сибирского бизнеса
Видеонаблюдение позволит быть в курсе того, что происходит на складе или в торговом зале, а услуга видеоналитики поможет проанализировать передвижение посетителей в магазине самообслуживания или проконтролировать производственный цикл предприятия.
Платформа «Ростелеком Экраны» поможет запустить рекламные кампании и централизованно управлять контентом, одновременно размещая информацию о доступных услугах или акциях в различных точках. Благодаря сервису удобно измерять охват и вовлеченность аудитории, а модуль видеоаналитики позволит таргетировать контент по полу и возрасту и собирать статистику показов.
ТВ для гостиниц позволит постояльцам не только смотреть привычные программы, но и подключать дополнительные пакеты каналов или брать фильмы в прокат с оплатой при выселении. Кроме того, этот сервис поможет экономить на печати справочных материалов: информацию можно показывать на телевизорах в номере.
Узнать подробнее об услугах и тарифах, а также оставить заявку на подключение сервисов можно на сайте rt.ru и по телефону 8 800 200 30 00.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

3 болезни, от которых стоит привиться осенью 2020 года назвал эксперт эпидимиологии
16:34 08-09-2020
3 болезни, от которых стоит привиться осенью 2020 года назвал эксперт эпидимиологии
Самые популярные кроссоверы за 2020 год назвали в России
16:30 08-09-2020
Самые популярные кроссоверы за 2020 год назвали в России
Бердск"Он любит рыбалку. Но приедет без рыбы": Ищет пышную и стройную блондинку или брюнетку своему экс-парню девушка в Бердске
16:30 08-09-2020
6 волшебных мест Новосибирска, где можно загадать желание: 8 сентября особой силой обладает Часовня Владимирской иконы Божией матери
16:28 08-09-2020
6 волшебных мест Новосибирска, где можно загадать желание: 8 сентября особой силой обладает Часовня Владимирской иконы Божией матери
Что важно доделать и завершить к дню осеннего равноденствия 22 сентября 2020 года
16:21 08-09-2020
Что важно доделать и завершить к дню осеннего равноденствия 22 сентября 2020 года
83-летний Андрей Кончаловский и 47-летняя Юлия Высоцкая точно подростки публично поддались любви
16:17 08-09-2020
83-летний Андрей Кончаловский и 47-летняя Юлия Высоцкая точно подростки публично поддались любви
Прописывать у себя мигрантов могут с 7 сентября 2020 иностранцы в России
16:15 08-09-2020
Прописывать у себя мигрантов могут с 7 сентября 2020 иностранцы в России
Зачем и как носить красную нить, которую носят звезды?
16:10 08-09-2020
Зачем и как носить красную нить, которую носят звезды?
19-летняя дочка-модель певицы Веры Брежневой считает себя умнее матери
16:08 08-09-2020
19-летняя дочка-модель певицы Веры Брежневой считает себя умнее матери
Гороскоп на вторую неделю сентября 2020 года для всех знаков зодиака расскажет, кому пора менять работу
16:05 08-09-2020
Гороскоп на вторую неделю сентября 2020 года для всех знаков зодиака расскажет, кому пора менять работу