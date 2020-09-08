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Рулонный гибкий плинтус с доставкой

15:53 08.09.2020
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Заказ оформляется онлайн через корзину.

Это гибкий плинтус в рулонах. На сайте GibkijPlintus.RU можно узнать подробности о каждом виде продукции. Она отвечает высоким требованиям качества, эксплуатационной надежности. В каталоге представлены разные наименования гибкого плинтуса.

Особенности

Гибкий плинтус легко гнется и плотно прилегает к стене. Это позволяет обеспечить крепление без зазоров. Материал поставляется в рулоне, что также облегчает монтаж. При монтаже можно прикрепить плинтус одним куском по всей поверхности. Сама установка также упрощена. В каталоге представлены разновидности гибкого плинтуса с внутренними каналами для протяжки кабеля. Материал легко очистить от любых видов загрязнений. Он не требует особого ухода.

В каталоге представлены разные варианты гибкого плинтуса. Есть модели в различных цветовых решениях. В магазине можно приобрести материал различной ширины, типоразмеров. Выбор по-настоящему большой, что позволяет подобрать плинтус под любое интерьерное решение и стиль.

Каталог постоянно пополняется новыми поступлениями. На материалы установлены выгодные расценки. Каждое наименование снабжено описанием. Оно включает информацию о технических и эксплуатационных характеристиках товара. В описании имеются фотографии, указана цена. А также детально описаны преимущества и особенности, качества материала.

У потребителя имеется возможность использования фильтров. Они помогают в выборе товаров по определенным критериям. Например, стоимости, типоразмерам, производителю, цвету и пр. На основе выборки легче находить и сравнивать варианты. А также выбирать оптимальный гибкий плинтус для покупки.

Заказ оформляется онлайн через корзину. Возможны оптовые и розничные продажи. А также самовывоз со склада, оплата разными способами. Доставка выполняется по территории Российской Федерации. Есть возможность возврата товаров, подробности на сайте. Продукция сертифицирована. Консультации и дополнительную информацию предоставляет менеджер, контактные данные указаны на сайте.

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