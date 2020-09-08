Рекламный креатив от компании Eve в Киеве

Особенно рекламный креатив. Он эффективно повышает узнаваемость бренда, продажи товаров и услуг. Киевский видео продакш Eve предлагает такие услуги. У компании можно заказать разные виды рекламы.

Основные предложения

Рекламные ролики.

Имидживые видео.

Музыкальные клипы.

Анимационные ролики.

Компания разрабатывает креативные идеи под цели и бюджет клиента. При этом заранее учитывается процесс производства. Специалисты реализовывают идеи заказчика, предлагает разные варианты их реализации. Съемка видео рекламы выполняется профессиональной командой. У компании отличные творческие и технические возможности. Это позволяет превратить идею в привлекательный рекламный креатив.

Преимущества услуг и предложений

Специалисты способны найти баланс между стоимостью, красотой и скоростью в реализации проекта любой сложности. Креативные идеи создают под бренд, товар или услуг. Что позволяет увеличить их узнаваемость, повысить продажи и пр. Команда нацелена на максимальный результат. Компания нацелена на долгосрочные и дружеские отношения с клиентом. А также предлагает выгодные условия партнерам.

Компания создала множество уникальных проектов. Ее клиентами стали такие известные бренды и коммерческие структуры, как AVON, cersanit, Redmond, Zeppelin, СПЕЦПОСОЛ и многие другие. Компания работает с крупными клиентами, которые хотят занимать лидирующие позиции на рынке. Она предлагает эффективные решения.

На счету компании 69 реализованных проектов. Это креативные решения, которые принесли прибыль клиентам. За годы работы было создано более двухсот креативных идей для разных заказчиков. Команда провела более восьми тысяч часов на съемочных площадках при производстве рекламной продукции.

На сайте компании можно узнать исчерпывающую информацию о ее деятельности и услугах. Есть видеоролики реализованных проектов. На сайте представлены данные о членах команды. Консультации и дополнительную информацию об услугах и предложениях предоставляет менеджер, контактные данные указаны.