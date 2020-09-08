Событийный туризм в мире футбола

Свыше 16 лет компания, описанная в данной статье занимается обеспечением населением эмоциями и радостью, ведь у них можно купить совершенно различные билеты на футбол за доступную цену. Они – никак не обыкновенный туроператор, это «импрессионисты» туризма, у них крайне искусно получается организация событийных путешествий. Компания отличается индивидуальным подходом, при котором каждый, даже самый искушенный и требовательный покупатель найдет именно то, что желает и останется довольным. Вам остается только наслаждаться отдыхом, все остальное сделают они самостоятельно

Компания предложит вам:

гостиницу; авиаперелет; гида-переводчика; необходимые документы при оформлении визы; рестораны, где вы сможете попробовать местную кухню и ощутить дух страны от памятников культуры и достопримечательности.

Они прорабатывают каждую мельчайшую деталь, так как сами знают, что правильно, как надо отдохнуть правильно, а как нет, ведь они сами являются искушенными путешественниками, сначала они пробуют все на себе, испытывают, а уже после предлагают своим покупателям. Благодаря налаженной связи со спортивными брокерами, компания готова обеспечить вас билетами на футбол, даже в таких ситуациях, когда все конкуренты скажут, что билетов нет. Они благополучно продали билеты на такие события как: Чемпионат мира по футболу в Германии (2006), Летняя Олимпиада в Пекине (2008), ЕВРО 2008 в Швейцарии и Австрии, Чемпионат мира по футболу в ЮАР (2010), ЕВРО 2012 в Польше и Украине, Чемпионат мира по футболу в Бразилии (2014), ЕВРО 2016 во Франции.

Каждый Год, включая с 2008 года, совместно покупателями они посетили: чемпионаты мира по хоккею, различные олимпиады, чемпионаты по футболу, лиги чемпионов УЕФА.

Выбор события

Самое непростое – совершить выбор с его многообразием событий. В случае ,если вам сложно сделать выбор, обратитесь в компанию к профессионалам, которые смогут подобрать вам все, что вы захотите и проработать все детали. Если Вы планируете посетить спортивное мероприятие за рубежом, мы возьмем на себя все хлопоты по организации не только входных билетов, но и всей поездки целиком.