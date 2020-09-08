Как выбрать душевой уголок: 5 факторов идеальной покупки

Душевой уголок – идеальное изобретение для тех, кто ценит комфорт и чистоту, при этом не стремясь проводить в ванной комнате много времени.

Выбор подходящего – задача не из легких, ведь рынок заполнен сотнями различных моделей. Как выбрать идеальный вариант? Редакция журнала Simplerule недавно орубликовало рейтинг лучших душевых уголков, основываясь на мнениях экспертов и потребителей.

Конструкция

Безрамная – «воздушная» конструкция, лишенная каркаса полностью. Состоит лишь из стекла, петель и профиля, закрепляющего кабину в стене. Такие душевые уголки сложно установить при неровных стенах – потребуется высокая точность регулировки.

Полурамная – конструкция с раздвижными дверями, лишенная вертикальных профилей. Это – оптимальный вариант для малогабаритных санузлов.

Рамная – наиболее прочная и простая в установке конструкция – представлена стеклом, вмонтированным в раму.

Тип открывания

Способ открывания (тип) двери душевого уголка в немалой степени влияет на распределение пространства санузла.

Раздвижные – эргономичные, позволяют сэкономить полезное пространство комнаты, не давая воде попасть за пределы душевого уголка. Распашные – открываются стандартным способом, обеспечивая большой дверной проем. Способ открывания может быть как наружу, так и внутрь. Рекомендованы только для просторных санузлов. Складные – максимально экономят свободное пространство комнаты, обеспечивая при этом широкий дверной проем.

Размеры

Габариты санизделия подбираются, исходя из трех факторов – площади помещения, фактических потребностей и финансов. Среди наиболее распространенных типоразмеров душевых уголков можно выделить четыре следующих.

80х80 или 70х70 см – мини-модели для ванных комнат самого скромного размера. Это очень маленький вариант кабины, в которой комфортно будет только человеку очень худощавому. 90х90 см – классический вариант – места в такой кабине достаточно для комфортного принятия душа – представлен в большом разнообразии форм и дизайна. 100х100 см – «золотая середина» – удобный, практичный вариант по разумной цене. В сочетании с невысоким поддоном обеспечит максимальный комфорт в процессе эксплуатации. 120х80 см – просторный, удобный вариант уголка прямоугольной формы. В такой душевой кабине могут вымыться сразу два человека неплотной комплекции.

Материал кабинки

При производстве душевых уголков применяется полистирол и стекло. Бренды предлагают кабинки из матового, прозрачного, тонированного либо покрытого необычными рисунками стекла толщиной 4-8 мм. По прочности такое стекло сопоставимо с автомобильным – оно считается долговечным и безопасным.

Россыпь геометрических фигур, цветы, роскошная мозаика, стекло «Шиншилла» – производители предложат что душе угодно. Нередко стекло обрабатывают защитными составами – оно не боится жесткой воды и чистящих средств.

Полистироловые модели – бюджетная альтернатива стеклу. Выполнены из экологичного, прочного пластика толщиной от 2,5 мм. Встречаются матовые, прозрачные и дополненные узорами либо рисунками варианты.

Наличие и параметры поддона

Душевые уголки без поддона отличаются элегантным, дорогим внешним видом, не травмоопасны. Модели с поддоном позволяют принять ванну в сидячем положении (при достаточной высоте поддона).

Если выбор сделан в пользу последних, не лишним будет учесть форму и глубину поддона. Квадратные и прямоугольные забирают много пространства, но при этом вписываются в свободные углы. Мягкая геометрия подойдет для небольшого пространства, когда обтекаемость санизделия не будет мешать передвижению по комнате. Неглубокий поддон удобен для людей с ограниченными возможностями здоровья, требует предварительной отделки пола. Глубокий позволит принимать ванну или стирать белье.