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Особенности и назначение аэролодок

15:59 08.09.2020
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Судна, приводимые в движение при помощи установленной самолетной турбины или воздушного винта, называют аэролодкой (иногда такой транспорт получает другое название – аэроглиссер).

Это легкая лодка-амфибия, которая способна добираться в любую точку, не доступную стандартному судоходному средству в силу разных причин. Маневренные и устойчивые суда обладают рядом уникальных характеристик.

Особенности и назначение аэролодок
аэролодки

Особенности аэролодки

Современный водный транспорт может быть оснащен жестким или надувным днищем. Чаще всего приобретают именно последнюю модель, маневренную и легкую. Своеобразная амортизационная подушка, проложенная по всей площади днища, обеспечивает легкий ход. По всему периметру судна фиксируется высокопрочная защита (для ее установки используют люверс-ленту). Такая деталь:

  • гибкая, но прочная и надежная;
  • устойчива к нагрузкам и истиранию;
  • обеспечивает хорошее скольжение;
  • способна выдерживать ударные нагрузки.

Защита не утяжеляет конструкцию, потому лодка остается маневренной. Для пропеллера используют защитный кожух – средство, которое способно обезопасить и сам винт силового агрегата, и пассажиров. Современные аэролодки оснащены мотором, который фиксируют на торце лодки, усиливают растяжками.

Назначение и особенности аэролодки

Такое судно позволяет выполнять ряд действий:

  • доставлять людей, груз, материалы в определенное место, куда другим путем либо сложно, либо совсем невозможно добраться;
  • рыбачить в удобном месте – без необходимости использования громоздкого и тяжелого, неповоротливого судна;
  • покорить трудные места водоема с перекатами и порогами;
  • организовать туристические поездки по рекам и озерам страны;
  • обеспечивать контроль за водными ресурсами (аэролодки приобретают для использования контролирующими и охранными органами).

Применять судно для перемещения по водной глади можно в разных климатических условиях – вплоть до -30 градусов. Не рекомендуется использовать лодку при порывах и большой силе ветра (от 8 м/с).

Чтобы подобрать подходящую аэролодку, рекомендовано изучить ее параметры, конструкцию, мощность установленного мотора. Дополнительно оценивают уровень потребления топлива. В продажу поступают модели, которые смогут взять на борт около 16 человек. Такие суда используют для проведения экскурсий по водоемам. Для спасателей, рыболовов предложены лодки с удобной передней площадкой.

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