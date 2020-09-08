Особенности и назначение аэролодок

Судна, приводимые в движение при помощи установленной самолетной турбины или воздушного винта, называют аэролодкой (иногда такой транспорт получает другое название – аэроглиссер).

Это легкая лодка-амфибия, которая способна добираться в любую точку, не доступную стандартному судоходному средству в силу разных причин. Маневренные и устойчивые суда обладают рядом уникальных характеристик.



аэролодки

Особенности аэролодки

Современный водный транспорт может быть оснащен жестким или надувным днищем. Чаще всего приобретают именно последнюю модель, маневренную и легкую. Своеобразная амортизационная подушка, проложенная по всей площади днища, обеспечивает легкий ход. По всему периметру судна фиксируется высокопрочная защита (для ее установки используют люверс-ленту). Такая деталь:

гибкая, но прочная и надежная;

устойчива к нагрузкам и истиранию;

обеспечивает хорошее скольжение;

способна выдерживать ударные нагрузки.

Защита не утяжеляет конструкцию, потому лодка остается маневренной. Для пропеллера используют защитный кожух – средство, которое способно обезопасить и сам винт силового агрегата, и пассажиров. Современные аэролодки оснащены мотором, который фиксируют на торце лодки, усиливают растяжками.

Назначение и особенности аэролодки

Такое судно позволяет выполнять ряд действий:

доставлять людей, груз, материалы в определенное место, куда другим путем либо сложно, либо совсем невозможно добраться;

рыбачить в удобном месте – без необходимости использования громоздкого и тяжелого, неповоротливого судна;

покорить трудные места водоема с перекатами и порогами;

организовать туристические поездки по рекам и озерам страны;

обеспечивать контроль за водными ресурсами (аэролодки приобретают для использования контролирующими и охранными органами).

Применять судно для перемещения по водной глади можно в разных климатических условиях – вплоть до -30 градусов. Не рекомендуется использовать лодку при порывах и большой силе ветра (от 8 м/с).