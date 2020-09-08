Особенности и назначение аэролодок

Это легкая лодка-амфибия, которая способна добираться в любую точку, не доступную стандартному судоходному средству в силу разных причин. Маневренные и устойчивые суда обладают рядом уникальных характеристик.
аэролодки
Особенности аэролодки
Современный водный транспорт может быть оснащен жестким или надувным днищем. Чаще всего приобретают именно последнюю модель, маневренную и легкую. Своеобразная амортизационная подушка, проложенная по всей площади днища, обеспечивает легкий ход. По всему периметру судна фиксируется высокопрочная защита (для ее установки используют люверс-ленту). Такая деталь:
- гибкая, но прочная и надежная;
- устойчива к нагрузкам и истиранию;
- обеспечивает хорошее скольжение;
- способна выдерживать ударные нагрузки.
Защита не утяжеляет конструкцию, потому лодка остается маневренной. Для пропеллера используют защитный кожух – средство, которое способно обезопасить и сам винт силового агрегата, и пассажиров. Современные аэролодки оснащены мотором, который фиксируют на торце лодки, усиливают растяжками.
Назначение и особенности аэролодки
Такое судно позволяет выполнять ряд действий:
- доставлять людей, груз, материалы в определенное место, куда другим путем либо сложно, либо совсем невозможно добраться;
- рыбачить в удобном месте – без необходимости использования громоздкого и тяжелого, неповоротливого судна;
- покорить трудные места водоема с перекатами и порогами;
- организовать туристические поездки по рекам и озерам страны;
- обеспечивать контроль за водными ресурсами (аэролодки приобретают для использования контролирующими и охранными органами).
Применять судно для перемещения по водной глади можно в разных климатических условиях – вплоть до -30 градусов. Не рекомендуется использовать лодку при порывах и большой силе ветра (от 8 м/с).
Чтобы подобрать подходящую аэролодку, рекомендовано изучить ее параметры, конструкцию, мощность установленного мотора. Дополнительно оценивают уровень потребления топлива. В продажу поступают модели, которые смогут взять на борт около 16 человек. Такие суда используют для проведения экскурсий по водоемам. Для спасателей, рыболовов предложены лодки с удобной передней площадкой.