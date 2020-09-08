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Виновным признал Ефремова в смертельном ДТП суд Москвы

16:05 08.09.2020 Фото: Википедия
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Ефремов совершил его в состоянии алкогольного опьянения, говорится в приговоре судьи Елены Абрамовой.

Виновным признал Ефремова в смертельном ДТП суд Москвы
Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада"

Пресненский суд Москвы признал актёра Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП, передаёт репортёр Регнум. Ефремов совершил его в состоянии алкогольного опьянения, говорится в приговоре судьи Елены Абрамовой.
Приговор Ефремов слушает стоя. Вместе с ним его адвокат Эльман Пашаев.

По версии следствия, вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересёк двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя – курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова – госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.

Изначально Ефремов признавал свою вину и записал видеообращение к семье погибшего курьера. Но потом сменил тактику и отказывался признаваться в содеянном. На последних судебных прениях он вновь признал вину.

Актёру может грозить до 12 лет лишения свободы.

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