Скончались от коронавируса 122 россиянина за сутки на 8 сентября. Жертв уже 17 993

Из больниц выписали еще 6772 пациента, всего от COVID-19 вылечились 850 049 человек.

Более 850 тысяч россиян переболели коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 5099 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 1 035 789. Об этом сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Лидером по приросту остается Москва (+695). Второе место занимает Санкт-Петербург (+210), третье – Ростовская область (+147). Алтайский край, в котором за сутки выявили 60 случаев заражения, занимает 29-е место.

Из больниц выписали еще 6772 пациента, всего от COVID-19 вылечились 850 049 человек. С подтвержденным коронавирусом скончалось еще 122 пациента, всего за время пандемии зарегистрировано 17 993 летальных случая.