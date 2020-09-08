Новое пособия по 30 тысяч рублей получат семьи в России в 2020 году

Семьи призывников получат пособия в 30 тысяч рублей

В России из федерального бюджета регионам выделят субвенции на выплаты беременным женам призывников и ежемесячные пособия на детей таких военнослужащих. Соответствующее постановление правительства РФ о методике распределения средств опубликовано на портале правовой информации.

Единовременные пособия беременным женам призывников полагается в размере 28 511 рублей, ежемесячное пособие на ребенка — 12 219 рублей в месяц. Суммы были проиндексированы 1 февраля 2020 года на 3% вместе с другими социальными выплатами, пособиями и компенсациями.