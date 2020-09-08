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Общество / Свадьба

Найдут ли и как накажут отправителя эротического видео Заурбеку Сидакову на свадьбе с Мадиной. Молодой выволок жену за волосы после него

22:20 08.09.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/B4r4Vgal8QT/
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Одни поддерживают спортсмена, другие защищают невесту Мадину и считают, что он не должен был так поступать, нужно было простить неверную девушку.

Найдут ли и как накажут отправителя эротического видео Заурбеку Сидакову на свадьбе с Мадиной. Молодой выволок жену за волосы после него
Поклонники поддерживают Заурбека Сидакова и советуют идти дальше, не отчаиваясь

Прогремевшая на всю Россию история с присланным эротическим видео на свадьбе борца Заурбека Сидакова вызвала бурю негодований среди читателей. Одни поддерживают спортсмена, другие защищают невесту Мадину и считают, что он не должен был так поступать, нужно было простить неверную девушку.

Подруги невесты, все же, копнули прошлое девушки, не смотря на то, что она пыталась покончить с собой после скандала. Они подтвердили наличие тайных пятен в ее биографии. так, Мадина долгое время встречалась с женатым мужчиной,намного старше себя. Но потом решила расстаться, не смотря на глубокую привязанность к бойфренду.

С юридической точки зрения, за видео, присланное в разгар свадьбы "доброжелатель" обязательно понесет наказание. Это нарушение неприкосновенности частной жизни. За такое преступление предусматривается наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, либо 1 год исправительных работ.

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Накажут недоброжелателя, приславшего видео?

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