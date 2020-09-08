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Массово отключат горячую воду 9 сентября 2020 в домах в центре и Микрорайоне Бердска. Список адресов

17:45 08.09.2020 Фото: pixabay.com
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Воды не будет из-за устранения дефектов.

Массово отключат горячую воду 9 сентября 2020 в домах в центре и Микрорайоне Бердска. Список адресов
Воды не будет

В связи с проведением плановых работ по замене участков трубопроводов, будет произведено отключение горячего и холодного водоснабжения у потребителей от ЦТП-26 Б.

Адреса:

- ул. Ленина, 90,92,96,

- ул .Герцена, 10,13,

- ул.Карла Маркса, 44,45,47,

- ул. Горького, 7,9.

Горячей воды не будет 9 сентября, с 9 до 14 часов.

В связи с заменой запорной арматуры в ЦТП-1Б, будет произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам:

- ул. Карла Маркса, 15,20,21,22,22а,

- ул. Ленина, 28,30,32,

- ул. Первомайская, 19,

- ул. Суворова,1,

- ул. Пархоменко, 4,6,

- ул. Ломоносова, 33,35,

- ул.Островского, 45,45/1,47,

- д/сад №25,

- школа №1,

- ПТУ №16.

Горячей воды не будет 9 сентября, с 8 до 13 часов.

9 сентября в связи с устранением дефекта на трубопроводе тепловой сети будет произведено отключение горячего водоснабжения у потребителей от ЦТП-3А по адресам:

- Микрорайон, 22,22а,23,24,25,26,27,28,29,41,42,

- школа №12,

- БЦГБ - Дет. поликлиника №2.

ГВС не будет 9 сентября, с 9 до 17 часов.

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От редакции

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Аноним, 08 сентября 2020 17:57
КБУ просто задолбали!!! Сколько можно что то менять? Такой холод на улице, самое время людей без горячей воды оставлять... Что за контора позорная?

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