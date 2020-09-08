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Ищет с собаками пропавшего без вести 16-летнего Семена Костина полиция возле Паутовского озера у кладбища Бердска

17:40 08.09.2020, Анастасия Солодкова Фото: Лиза Алерт
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Подросток ушел из дома близ аэродрома «Бердск-Центральный» утром 8 сентября и исчез. К поискам подключился отряд «Лиза Алерт». Бердских спасателей пока не привлекали. На 17.00 вторника пропавшего еще не обнаружили.

Ищет с собаками пропавшего без вести 16 летнего Семена Костина полиция возле Паутовского озера у кладбища Бердска
Поиск ребенка начались 8 сентября

Без вести пропавшего утром во вторник подростка в Бердске на 17.00 не нашли. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил начальник бердского отдела МВД Владимир Соколов.

Напомним, исчез 8 сентября 16-летний Семен Костин. О его местонахождении ничего не известно. Поисковый отряд "Лиза Алерт" разместил ориентировку на пропавшего несовершеннолетнего бердчанина, сообщив, что требуется помощь добровольцев.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», подросток живет с родителями на ул. Аэродромной в Юго-Восточном микрорайоне. Они написал заявление о пропаже сына около 11.00 вторника.

И сразу полицейские начали поиски, уточнил полковник Соколов:
- Ищем. Чего ждать-то? Он же пропал, его нет, является несовершеннолетним. Заявление поступило, приступили к поискам.

Владимир Васильевич отметил, что поиски начали от дома и в разных направлениях, куда мог пойти подросток.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», к поискам подключили служебную собаку. В том числе обследуют территорию вокруг Паутовского озера у бердского кладбища. Это в районе, где живет семья Костиных.

Пока спасателей не привлекали, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского поисково-спасательного отряда Николай Ярманов.
- Все делается по заявлению полиции. Нас пока не привлекали. Видимо, полиция пока сама справляется. Из ЕДДС нам тоже пока не сообщали, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Николай Егорович.

Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Одежда: темно-синяя толстовка, серые спортивные штаны с лампасами, черные кеды.

«Курьер. Среда. Бердск» стала известна еще одна примета — на штанах имеется логотип бренда «Пума».

Просим сообщить любую информацию по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112.

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