"Чуть в обморок не упала!": Гудроном залили балкон при ремонте крыши дома № 96 по ул. Боровой в Бердске

На видео и фото отчетливо видно, что черной тягучей массой залиты бельевые веревки (благо, вещей не было), стенки и пол балкона. УК "Сибирский стандарт" обещает все очистить к выходным.

Весь балкон залит черной массой

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась бердчанка Юлия, жительница дома №96 по улице Боровой:

-У соседей сверху протекла крыша, а я, выйдя на балкон, чуть в обморок не упала! Жуть! Всё уделано гудроном. Ладно, бельевые веревки, так весь балкон!!! Позвонила в управляющую компанию «Сибирский стандарт», попросила директора. Меня переключили. Я объяснила ситуацию и пригласила Федора Седова "в гости", чтобы посмотрел, как его работники сработали. Он пообещал быть в районе обеда. Через некоторое время приехал молодой человек, представился мастером и провел фотосъемку. Дал подписать бумагу, что осмотр произведен. Господина Седова я так и не дождалась, - сетует бердчанка.

На видео и фото отчетливо видно, что гудроном залиты бельевые веревки (благо, вещей не было), балкон и пол.

Директор УК "Сибирский стандарт" прокомментировал редакции "Курьер. Среда. Бердск" следующее:

-Паниковать не стоит, это не гудрон, а мастика. Она жидкая, а на улице было ветрено. Несколько балконов действительно нужно будет очищать. К выходным потеплеет, мы пригоним автовышку и всё уберем.