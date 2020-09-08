Объявлен сбор поисковиков: вышел через окно и пропал подросток в Бердске

16-летнего бердчанина разыскивает городская полиция, родные и волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». Как сообщили в отделе МВД России по Бердску, 16-летний Семён Костин пропал в ночь на 8 сентября из дома на улице Аэродроная, 2: подросток вышел из дома через окно и больше его никто не видел. На связь, как уточнили в полиции, он тоже не выходит, и ранее из дома Семён не уходил. Приметы разыскиваемого: на вид 16 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, плечи приподняты, лицо бледное треугольной формы, европейский тип. Глаза голубые, нос средний, губы средней толщины, волосы прямые, русые, коротко стриженный, голос глухой, речь невнятная. Юноша имеет психологические особенности характера (замкнутый, тихий, спокойный), ходит медленно. Был одет в толстовку тёмно-синего цвета с капюшоном, спортивные брюки серого цвета с лампасами белого цвета марки «Пума», к низу заужены, на замке, на ногах чёрные кроссовки. Особые приметы: в настоящее время может быть истощён, возможно страдает анорексией. При себе имел верёвку с алюминиевым крестом с изображением распятия Христа. Как сообщили бердские полицейские, подросток может находиться в заброшенных строениях либо местах, где отсутствуют люди. Тех, кто видел подростка или знает о его местонахождении, просьба сообщить в бердский отдел МВД России по телефонам: 02 либо 102 (с мобильного). К вечеру на странице поискового отряда «Лиза Алерт» появилась информация о сборе волонтёров в районе приюта для бездомных животных «Надежда». Внимание! Объявляется сбор на поиск!
Время сбора: 19.00 и по готовности экипажей.
Место сбора: 54.712130, 83.100427
Форма одежды: мокрый лес!
С собой: сменная одежда, перекус.
Тема на форуме: https://vk.cc/azkWIx
Координатор: Игорь (Бахарь)
Инфорг: Екатерина (Мята) 8-913-743-2136
Инфорг по экипажам: Ирина (Сплин) 8-951-365-2899
16-летнего бердчанина разыскивает городская полиция, родные и волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».
Как сообщили в отделе МВД России по Бердску, 16-летний Семён Костин пропал в ночь на 8 сентября из дома на улице Аэродроная, 2: подросток вышел из дома через окно и больше его никто не видел. На связь, как уточнили в полиции, он тоже не выходит, и ранее из дома Семён не уходил.
Приметы разыскиваемого: на вид 16 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, плечи приподняты, лицо бледное треугольной формы, европейский тип. Глаза голубые, нос средний, губы средней толщины, волосы прямые, русые, коротко стриженный, голос глухой, речь невнятная. Юноша имеет психологические особенности характера (замкнутый, тихий, спокойный), ходит медленно.
Был одет в толстовку тёмно-синего цвета с капюшоном, спортивные брюки серого цвета с лампасами белого цвета марки «Пума», к низу заужены, на замке, на ногах чёрные кроссовки.
Особые приметы: в настоящее время может быть истощён, возможно страдает анорексией. При себе имел верёвку с алюминиевым крестом с изображением распятия Христа.
Как сообщили бердские полицейские, подросток может находиться в заброшенных строениях либо местах, где отсутствуют люди.
Тех, кто видел подростка или знает о его местонахождении, просьба сообщить в бердский отдел МВД России по телефонам: 02 либо 102 (с мобильного).
К вечеру на странице поискового отряда «Лиза Алерт» появилась информация о сборе волонтёров в районе приюта для бездомных животных «Надежда».
Внимание! Объявляется сбор на поиск!