До 13 часов 9 сентября не будет горячей воды в двух десятках домов в центре Бердска

Как сообщают в КБУ, водоснабжение отключат из-за необходимости замены запорной арматуры в ЦТП-1Б. Горячей воды лишатся, как информируют специалисты предприятия, потребители по адресам: Карла Маркса, 15, 20, 21, 22, 22а; Ленина, 28, 30, 32; Первомайская, 19; Суворова, 1; Пархоменко, 4, 6; Ломоносова, 33, 35; Островского, 45, 45/1, 47, а также в детсаде №25, школе №1 и ПТУ №16. ГВС не будет 9 сентября с 8 до 13 часов.
Как сообщают в КБУ, водоснабжение отключат из-за необходимости замены запорной арматуры в ЦТП-1Б.
Горячей воды лишатся, как информируют специалисты предприятия, потребители по адресам: Карла Маркса, 15, 20, 21, 22, 22а; Ленина, 28, 30, 32; Первомайская, 19; Суворова, 1; Пархоменко, 4, 6; Ломоносова, 33, 35; Островского, 45, 45/1, 47, а также в детсаде №25, школе №1 и ПТУ №16.
ГВС не будет 9 сентября с 8 до 13 часов.