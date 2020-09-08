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Питаться на 4521 рубль месяц способен каждый житель Бердска, посчитали статистики

18:42 08.09.2020 Фото: pixabay.com
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Цена минимального продуктового набора в Новосибирской области за год выросла 8,2%. В рационе бердчан преобладают хлеб, крупа и макароны.

Питаться на 4521 рубль месяц способен каждый житель Бердска, посчитали статистики
Хлеб - самый покупаемый продукт среди бердчан

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в августе 2020 года составила 4521,72 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 5,1%, а с начала года увеличилась на 8,2%. Об этом 8 сентября "Курьер. Среда. Бердск" сообщил Новосибирскстат.

В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 28,4%, на долю молочных продуктов приходится 21,1%, мяса и мясопродуктов – 16,8%, плодов и овощей – 16,5%, жиров – 5%, рыбы – 4,7%, чая, соли и специй – 3,7%, яиц, сахара и кондитерских изделий по 1,9%.

Среди регионов Сибирского федерального округа самая высокая стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по итогам прошедшего месяца сложилась в Красноярском крае (5007,95 рубля), самая низкая – в Омской области (3825,9 рубля).

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания определена на основе цен на продукты питания, входящие в него, и норм их потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов Российской Федерации нормы потребления. Стоимость минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания.

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