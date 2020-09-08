Штрафовать на 15 тыс. рублей начали россиян после заграничного отпуска

Вернувшиеся из-за рубежа, нарушили установленный порядок прохождения тестирования на COVID-19 и предоставления информации об обследовании.

Россиян начали штрафовать на 15 тысяч рублей после поездок за границу

Асбестовский городской суд Свердловской области оштрафовал российскую туристку за нарушение порядка прохождения тестирования на COVID-19 и предоставления информации о результатах обследования, сообщил Роспотребнадзор.

Жительница поселка Рефтинского, вернувшаяся из Турции, должна заплатить 15 тысяч рублей.

Вместе с тем управление Роспотребнадзора по Свердловской области напомнило прибывающими из-за границы туристам о необходимости исполнения законодательства.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача, в течение трех календарных дней со дня прибытия из-за рубежа гражданам России необходимо пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР, а информацию о результатах разместить в специальной форме на портале Госуслуг.

Всего, по данным управления, с 1 августа 2020 года 302 жителя Свердловской области, вернувшиеся из-за границы, нарушили установленный порядок прохождения тестирования и предоставления информации. На 115 граждан составлены протоколы. Еще 187 разыскиваются.

Кроме того, 7 сентября такое же решение вынес Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга.

Всего в Санкт-Петербурге со 2 августа составили 101 протокол об административном правонарушении на лиц, не прошедших обследование или не разместивших в трехдневный срок со дня прибытия в Россию информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19.