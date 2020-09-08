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Штрафовать на 15 тыс. рублей начали россиян после заграничного отпуска

19:32 08.09.2020 Фото: pixabay.com
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Вернувшиеся из-за рубежа, нарушили установленный порядок прохождения тестирования на COVID-19 и предоставления информации об обследовании.

Штрафовать на 15 тыс. рублей начали россиян после заграничного отпуска
Россиян начали штрафовать на 15 тысяч рублей после поездок за границу

Асбестовский городской суд Свердловской области оштрафовал российскую туристку за нарушение порядка прохождения тестирования на COVID-19 и предоставления информации о результатах обследования, сообщил Роспотребнадзор.

Жительница поселка Рефтинского, вернувшаяся из Турции, должна заплатить 15 тысяч рублей.

Вместе с тем управление Роспотребнадзора по Свердловской области напомнило прибывающими из-за границы туристам о необходимости исполнения законодательства.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача, в течение трех календарных дней со дня прибытия из-за рубежа гражданам России необходимо пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР, а информацию о результатах разместить в специальной форме на портале Госуслуг.

Всего, по данным управления, с 1 августа 2020 года 302 жителя Свердловской области, вернувшиеся из-за границы, нарушили установленный порядок прохождения тестирования и предоставления информации. На 115 граждан составлены протоколы. Еще 187 разыскиваются.

Кроме того, 7 сентября такое же решение вынес Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга.

Всего в Санкт-Петербурге со 2 августа составили 101 протокол об административном правонарушении на лиц, не прошедших обследование или не разместивших в трехдневный срок со дня прибытия в Россию информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19.

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