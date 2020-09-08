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"Бухла кинжал": Шнуров написал стихи на приговор Ефремову

20:21 08.09.2020 Фото: vk.com
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Лидер группы "Ленинград" разместил у себя в инстаграме совместное фото с артистом, а в самом стихотворении назвал его другом. И вспомнил, как они вместе пили. Но Сергей Шнуров вовремя остановился

Бухла кинжал: Шнуров написал стихи на приговор Ефремову
Шнуров написал стихотворение о приговоре Ефремову

Музыкант Сергей Шнуров опубликовал стихотворение об актере Михаиле Ефремове, которому суд назначил наказание восемь лет лишения свободы по делу о смертельном ДТП.

Лидер группы "Ленинград" разместил у себя в инстаграме совместное фото с артистом, а в самом стихотворении назвал его другом.

"Судьба несет неудержимо, с подмостков, через суд на кичу. Восьмерка общего режима... "Артистом" там его все кличут", — написал он.

Шнуров вспомнил, как выпивал вместе с Ефремовым и вместе с ним пускался во "всенощный угар". Но отметил, что вовремя изменил образ жизни, иначе мог быть с актером в день трагедии на Садовом кольце.

"Из бара ты бежал в магаз, вонзив в себя бухла кинжал. На всех парах давил на газ, последовательно гнал и жал", — написал музыкант.

Шнуров считает, что только ленивый не пинал актера за произошедшую аварию и смерть другого водителя. Теперь же, по мнению музыканта, Ефремов пришел к своему финалу, и никто не ждет от него ролей.

Нашумевшее ДТП с актером произошло в начале июня на Садовом кольце в центре столицы. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения артист выехал на своем внедорожнике на полосу встречного движения и врезался в фургон "Лада", за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице через несколько часов.

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