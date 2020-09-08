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Раздавил пассажирский поезд сидевшего на шпалах 64-летнего жителя Новосибирска

20:49 08.09.2020 Фото: РЖД
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Погибший, вероятно, был пьян и не отреагировал на сигналы, подаваемые машинистом, который не смог затормозить состав. Мужчина отдыхал на даче по соседству с железной дорогой.

Раздавил пассажирский поезд сидевшего на шпалах 64 летнего жителя Новосибирска
Транспортная полиция выясняет обстоятельства трагедии на железной дороге

В Новосибирской области зафиксирован факт смертельного травмирования на железной дороге, сообщили 8 сентября в сибирском управлении МВД на транспорте.

Накануне в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Инская поступило сообщение о травмировании мужчины в районе железнодорожной станции Восточная.

Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что машинист пассажирского поезда увидел человека, сидящего в колее железнодорожного пути. Во избежание наезда работник железнодорожного транспорта неоднократно подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Несмотря на принятые меры, смертельного наезда избежать не удалось.

Погибшим оказался 64-летний житель Новосибирска, отдыхавший и употреблявший спиртное на даче в районе остановочной платформы Льниха. Сильный запах алкоголя позволил предположить, что в момент происшествия мужчина тоже находился в нетрезвом состоянии.

Транспортные полицейские напоминают о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Появление на железной дороге в состоянии алкогольного опьянения недопустимо!

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