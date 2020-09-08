Починят систему водоснабжения в Бердске на деньги федерального бюджета

Правительство выделило еще 320 млн рублей на поддержание бюджета Новосибирской области. Средства пойдут аграриям, дольщикам Новосибирска и на водопонижение в Оби.

Перекопали весь Бердск в сентябре 2020

Правительство РФ выделяет дополнительную дотацию для поддержки бюджета Новосибирской области.

Исполнительная власть региона направит средства на помощь сельхозпроизводителям и развитие ЖКХ.

Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что дополнительные средства — 200 миллионов рублей — будут направлены на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений. Кроме того, деньги выделят на начало работ по восстановлению системы водопонижения города Обь.

Будут предусмотрены средства и на решение задач в системе водоснабжения Бердска, а также на субсидию ЖСК Новосибирска для подключения к коммунальным сетям проблемных объектов долевого строительства.