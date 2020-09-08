Умер школьник прямо на уроке физкультуры. Врачи час боролись за жизнь подростка

Ученик 11-го класса одной из гимназий Тюмени скончался во время урока физкультуры, сообщает во вторник оперативный штаб региона.
"Во время бега юноша остановился, присел и упал. Первую помощь оказывали медицинский работник гимназии и две специализированные бригады скорой помощи. В ходе реанимационных действий спасти мальчика не удалось", - говорится в сообщении.
По данным городского департамента образования, у 11-классника была основная группа здоровья, он занимался спортом, регулярно проходил медосмотр. Перед уроком жалоб на здоровье не было. Предположительно, причиной смерти подростка стала сердечно-сосудистая недостаточность.
Как уточнили журналистам в департаменте здравоохранения региона, медики прибыли в школу через 6 минут после вызова и сразу начали проводить расширенную сердечно-легочную реанимацию. Спустя несколько минут к ним присоединилась вторая бригада, которая была направлена дополнительно по решению старшего врача смены.
"Медики около часа боролись за жизнь подростка, но, к сожалению, несмотря на предпринятые усилия, спасти его не удалось", - сказали в депздраве.