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Умер школьник прямо на уроке физкультуры. Врачи час боролись за жизнь подростка

22:07 08.09.2020 Фото: pixabay.com
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У 11-классника была основная группа здоровья, он занимался спортом, регулярно проходил медосмотр. Перед уроком жалоб на здоровье не было. Предположительно, причиной смерти подростка стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Умер школьник прямо на уроке физкультуры. Врачи час боролись за жизнь подростка
В Тюмени подросток умер во время урока физкультуры. Врачи не смогли его спасти
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Умер школьник прямо на уроке физкультуры. Врачи час боролись за жизнь подростка

Умер школьник прямо на уроке физкультуры. Врачи час боролись за жизнь подросткаУмер российский актер Сергей КолтаковЕщё 400 новостей

Ученик 11-го класса одной из гимназий Тюмени скончался во время урока физкультуры, сообщает во вторник оперативный штаб региона.

"Во время бега юноша остановился, присел и упал. Первую помощь оказывали медицинский работник гимназии и две специализированные бригады скорой помощи. В ходе реанимационных действий спасти мальчика не удалось", - говорится в сообщении.

По данным городского департамента образования, у 11-классника была основная группа здоровья, он занимался спортом, регулярно проходил медосмотр. Перед уроком жалоб на здоровье не было. Предположительно, причиной смерти подростка стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Как уточнили журналистам в департаменте здравоохранения региона, медики прибыли в школу через 6 минут после вызова и сразу начали проводить расширенную сердечно-легочную реанимацию. Спустя несколько минут к ним присоединилась вторая бригада, которая была направлена дополнительно по решению старшего врача смены.

"Медики около часа боролись за жизнь подростка, но, к сожалению, несмотря на предпринятые усилия, спасти его не удалось", - сказали в депздраве.

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От редакции

Страшно отпускать в школу?

Аноним, 08 сентября 2020 23:08
Как, разве не газом из зажигалок надышался. Вот, лохи тюмеские не могли к нам по обмену опытом заглянуть

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