Умер школьник прямо на уроке физкультуры. Врачи час боролись за жизнь подростка

У 11-классника была основная группа здоровья, он занимался спортом, регулярно проходил медосмотр. Перед уроком жалоб на здоровье не было. Предположительно, причиной смерти подростка стала сердечно-сосудистая недостаточность.

В Тюмени подросток умер во время урока физкультуры. Врачи не смогли его спасти

Ученик 11-го класса одной из гимназий Тюмени скончался во время урока физкультуры, сообщает во вторник оперативный штаб региона.

"Во время бега юноша остановился, присел и упал. Первую помощь оказывали медицинский работник гимназии и две специализированные бригады скорой помощи. В ходе реанимационных действий спасти мальчика не удалось", - говорится в сообщении.

По данным городского департамента образования, у 11-классника была основная группа здоровья, он занимался спортом, регулярно проходил медосмотр. Перед уроком жалоб на здоровье не было. Предположительно, причиной смерти подростка стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Как уточнили журналистам в департаменте здравоохранения региона, медики прибыли в школу через 6 минут после вызова и сразу начали проводить расширенную сердечно-легочную реанимацию. Спустя несколько минут к ним присоединилась вторая бригада, которая была направлена дополнительно по решению старшего врача смены.

"Медики около часа боролись за жизнь подростка, но, к сожалению, несмотря на предпринятые усилия, спасти его не удалось", - сказали в депздраве.