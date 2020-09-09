Осенние акции от санатория Рассвет

Лето закончилось, началась осень с затяжными дождями и слякотью, у многих людей снижается иммунитет, начинается период простудных заболеваний и плохого настроения и негде просто провести время с пользой и досугом.



К счастью, это - большое заблуждение. Сезон дождей и слякоти - лучшее время, чтобы заняться своим здоровьем и отдохнуть от приевшейся суеты и стресса. Новосибирские базы и санатории предлагают широкий спектр оздоровительных и спа-услуг.



Одним из таких мест является санаторий "Рассвет", находящийся по адресу улица Зеленая роща, 9/1.



В связи с наступлением осени, "Рассвет" снижает цену на услугу "Проверь свое сердце" с 1850 до 1200 рублей! Программа включает ЭКГ с расшифровкой и консультацию кардиолога. Открыт прием на сеансы мануальной терапии для улучшения состояния позвоночника и суставов. А также клиентам предоставляется скидка в размере 10% на все авторские программы.



Кроме того, "Рассвет" предоставляет скидку в размере 15% на СПА-программы стоимостью от 3000 рублей! Специалистами "Рассвета" создана особая атмосфера удовольствия и комфорта, позволяющая окунуться в мир изумительных SPA- программ.



Все эти акции продлятся до 30 сентября 2020 года.

