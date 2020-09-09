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Красота / Общество

Лицо потрескается и облезет! 7 ингредиентов, которые опасно использовать в масках для лица

12:12 09.09.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Есть много замечательных природных ингредиентов, которые лечат, делают красивыми и заботятся. Но есть вещи, которым нет места на коже. Следующие натуральные ингредиенты нельзя использовать в косметических масках.

Лицо потрескается и облезет! 7 ингредиентов, которые опасно использовать в масках для лица
Этим ингредиентам нет места в маске для лица

Лимонный сок

Кислый фрукт может изменить значение pH кожи, поэтому контактировать с ним следует только в том случае, если вы предварительно протестировали лимонный сок на небольшом участке кожи. Даже если лимон является натуральным продуктом, он содержит кислоты, которые могут вызывать воспаление, раздражение и даже шрамы на коже. Кроме того, лимонный сок может внезапно сделать кожу лица более чувствительной к ультрафиолетовым лучам, что сделает ее более склонной к солнечным ожогам.

Майонез

В Интернете постоянно ходят советы о том, что майонез используют в качестве крема для лица. Лучше не надо! Жирная консистенция забивает поры. Комбинация масла и яиц, особенно если вы склонны к акне, - опасная смесь, которая только ухудшит цвет лица.

Алкоголь

Алкоголь из аптеки помогает высушить определенные участки? Не верно! Спирту нет места на коже, потому что он слишком агрессивен. Он может удалить с кожи важную влагу, белки и жиры и разрушить естественный защитный слой.

Сода

Сода также часто используется в качестве секретного ингредиента в масках для лица своими руками. Дерматологи категорически не рекомендуют этого. Пищевая сода является щелочной и может изменить pH кожи и повредить верхний слой. Это делает его более восприимчивым к бактериям, которые могут вызывать растрескивание кожи, покраснение и воспаление.

Корица

В Интернете есть инструкции для масок с корицей - например, с медом. Тем не менее, есть также некоторые жалобы от пользователей, которые пробовали эти маски своими руками и заметили, что корица в качестве ингредиента на коже приводит к раздражению и жжению кожи. Дерматологи поддерживают эту теорию: корица также может изменить значение pH кожи и разрушить естественный защитный слой. Влага исчезает, и бактерии достигают кожи.

Источник: freundin

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