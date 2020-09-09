09.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Свадьба

За интимные видео несостоявшуюся жену Заурбека Сидакова Мадину из дома выгнала собственная семья. Не простили позора

21:45 09.09.2020 Фото: кадр из видео
306 225

Матери Заура стало плохо, отца Мадины вообще в больницу забрали с сердечным приступом. На следующий день сказали, что Мадина пыталась свести счёты с жизнью, но ее вовремя спасли.

За интимные видео несостоявшуюся жену Заурбека Сидакова Мадину из дома выгнала собственная семья. Не простили позора
В то, что Мадина была эскортницей, конечно, мало кто поверил
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
За интимные видео несостоявшуюся жену Заурбека Сидакова Мадину из дома выгнала собственная семья. Не простили позора

Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек СидаковЗа интимные видео несостоявшуюся жену Заурбека Сидакова Мадину из дома выгнала собственная семья. Не простили позораЕщё 190 новостей

Сорвавшаяся свадьба всемирно известного борца из Осетии Заурбека Сидакова обрастает все новыми слухами. Мы узнали у знакомых семьи Сидаковых, что сейчас происходит с выгнанной невестой, которую заподозрили в работе "эскортницей" (компрометирующие видео прислали приглашенным в момент свадьбы). Мадину выгнала ее собственная семья, сейчас она в Москве. Заурбек ищет утешения в тренировках.

- У них очень скромная семья и это очень большой удар для них, - предупреждают близкие семьи Сидаковых, рассказывая о жутком инциденте на свадьбе. – Маме Заура до сих пор плохо.

- Говорят, что на свадьбе планировали гулять два дня?

- В первый день, когда молодые расписались, гуляли во Владикавказе, в лучшем ресторане. Свадьба была очень шикарная, среди гостей много известных людей. В общей сложности деньгами гости подарили молодой семье 8 миллионов руб. После торжества в ресторане новобрачные уехали в дом мужа, как положено. И уже там на следующий день состоялся новый пир – накрыли стол еще для 500 человек, которые не смогли приехать в ресторан.

- То есть первая брачная ночь у молодых уже была?

- Да, молодая жена проводит первую ночь в родительском доме мужа. По осетинской традиции, на второй день, когда собираются гости, невеста должна весь вечер простоять в углу, опустив глаза. Но современным невестам разрешают, пока гости гуляют, просто уйти в другую комнату. Так было и с Мадиной.

- На второй день были уже другие гости?

- Ну, разумеется, снова была вся ближайшая родня и друзья. А остальные гости в основном из сельской местности, которые не были накануне в ресторане. Еще съехались пацаны – борцы из Дагестана и Чечни. Даже певицу с собой привезли! Они очень уважают Заура, по 200 тысяч на свадьбу дарили. И вот, когда на второй день сидели, люди прямо за столом стали получать сообщения с полуодетой Мадиной.

- Сразу поднялся шум?

- Нет, просто Заур в какой-то момент уткнулся в свой телефон, а потом вдруг вскочил и кинулся в комнату к Мадине. А потом все увидели, как он ее прямо за волосы вытянул во двор и бросил на землю. А сам сел на корточки и разревелся как ребенок.

- Что было дальше?

- Пацаны сразу его схватили и увезли в сторону Дзинаги (селение в горах – авт.). Матери Заура стало плохо, отца Мадины вообще в больницу забрали с сердечным приступом. На следующий день сказали, что Мадина пыталась свести счёты с жизнью, но ее вовремя спасли.

- Нет такого варианта, что Заур простит свою молодую жену?

- Нет, конечно! Вернее, дело его, но едва ли. Тем более столько уважаемых людей видели это! У нас парни выгоняют молодых жен, даже когда они просто не девственны. Если это выясняется в первую брачную ночь. Ее даже ее собственная семья не приняла обратно.

- И выслала Мадину в Москву?

- Нет, она сама от своей семьи и сбежала. Он не простили ей позора. Говорят, что ее родной брат так разозлился, что весь их дом разгромил! Она улетела в Москву и спряталась, на связь не выходит даже с подругами.

- А она жива вообще?

- Говорят, что Мадине снял квартиру в столице ее возрастной возлюбленный, чья жена вот так ей отомстила. И убедил не высовываться, пока шум вокруг этой истории не утихнет.

- Неужели все вот так сразу безоговорочно поверили, что видео-селфи доказывают порочное прошлое Мадины? У многих школьниц в соцсетях фото покруче!

- В то, что Мадина была эскортницей, конечно, мало кто поверил. Она из богатой семьи, ей это ни к чему. Но вот то, что она была влюблена в женатого, оказывается, знали некоторые ее подруги. Только было это 3 года назад. И ролики тоже трехлетней давности.

Заур, конечно, мало ее знал. Он все время был в разъездах, дома редко появлялся. А познакомились они с Мадиной только 28 апреля – случайно. Ему могли бы другую девушку сосватать, с проверенным прошлым. Но он захотел эту, повелся на яркую внешность.

- Как сейчас Заур?

- Нормально, насколько это вообще возможно. Сейчас тренируется в горах, готовится к соревнованиям. Тему Мадины даже с друзьями не обсуждает. Все сделали вид, будто ничего не было. Никто не хочет Заура лишний раз нервировать. Он же так плакал на этой злосчастной свадьбе, как ребенок... Заур как стал чемпионом, вообще никак не поменялся, остался таким же скромным, добрым и честным парнем.

Судя по постам Заурбека в соцсетях, он действительно вернулся к активной жизненной позиции. До свадьбы чемпион долго не вел свою страничку, видимо, не до того было. А сейчас регулярно выкладывает фото и видео с тренировок. Пишет, что все, о чем он сейчас мечтает – олимпийская медаль как у Сослана Рамонова (российский борец вольного стиля осетинского происхождения – Авт.). Под постом ободряющие комментарии от родни и друзей: «Наш самый лучший, самый родной! Первый во всем, нас ничем и никем не сломить!»

Мы попросили прокомментировать ситуацию известного адвоката с осетинскими корнями Константина Трапаидзе:

- Это событие вызвало повышенный интерес, так как молодожены очень видные: он чемпион, она красавица. Конечно, у обоих стресс. И многие сейчас задаются вопросом, какие третьи лица оказались настолько заинтересованы в том, чтобы испортить молодым людям свадьбу и репутацию, что пошли на обнародование глубоко личных материалов?

Насчет заявления, что девушка работала в эскорте – это, конечно, перебор! Такое она не смогла бы утаить от семьи и окружающих. Но вообще ревность кавказских женихов и мужей нередко приводит к настоящим трагедиям.

Что касается женской чести, среди осетин бытуют разные взгляды – от радикальных до либеральных. Но в целом осетины народ многоконфессиональный, интеллигентный и высокообразованный и отрицать наличие у 25-летней девушки личной жизни до свадьбы могут только ханжи и лицемеры.

Думаю, если бы молодые больше доверяли друг другу и обсудили бы некоторые вещи до свадьбы, ничего бы этого не было. Я желаю им достойно пройти это испытание. В конце концов, ничего особо страшного не случилось. Заурбек ничего не комментирует, это очень по-мужски. Конечно, было бы еще лучше, если бы они просто переговорили между собой и расстались по-тихому. Но все равно постепенно все забудется.

Останется только вынесенный урок: быть более разборчивыми, делясь с кем-либо своими фотографиями. А вообще нам всем пора выработать иммунитет ко всему этому публичному хайпу, перед которым мы все беззащитны.

- А с юридической точки зрения Мадина может в такой ситуации обратиться в суд?

- Если видео были похищены с ее личных гаджетов и распространены с целью опорочить ее и подорвать ее репутацию, можно с этим разбираться. Но вообще в подобных случаях найти защиту у государства крайне трудно. Не думаю, что Мадина захочет устраивать из этого дополнительный хайп.

Источник: МК

Мнение читателей
140
41
21
23
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Родители должны простить Мадину?

evro, 07 сентября 2020 09:50
Средневековье какое-то.
Андрэ, 07 сентября 2020 18:29
Молодец Заур, блюдёт традиции и не берет всяких потаскух в свою семью. Учитесь, ребята!!
Фирузэ, 08 сентября 2020 01:11
Честь не купить
Аспирин, 09 сентября 2020 18:11
То что у Вас " средневековьем" называется, у кого-то Честью! И не надо подменять одно другим! Сами б захотели в такой ситуации оказаться?
Аноним, 07 сентября 2020 11:43
НВР:
Думаю да!с кем не бывает, влюбилась когда-то девочка. Потеряла голову, но это же было давно уже
Фирузэ, 08 сентября 2020 01:12
Думаю «девочка» на такие выкрутасы не способна.
Аноним, 07 сентября 2020 11:56
НВР:
Простить
Аноним, 07 сентября 2020 12:24
НВР:
Естественно
Аноним, 08 сентября 2020 03:32
Не уверен что сама Мадина их всех простит.И для начала ее найти надо,уже месяц она на связь ни с кем не выходит и с чего взяли,что она в Москве? В версию с олигархом верится с трудом.Он профессиональный дипломат,работал за границей,преподовал в МГИМО сейчас в списке Форбс с оф.состоянием 1,5 ярда $,член попечительского совета МГИМО, и этот человек будет связываться с молоденькой "эскортницей"? Или у него жена дура,чтобы видео на свадьбу присылать,ещё и назвав себя .Тот,кто отправил видео,даже не знал как ее зовут,имена перепутал.И чего это Мадина,при таком "папике" простым фитнес-тренером работала за копейки,он что скряга? Видео скорее всего послал кто-то близкий горе-мужа,может даже тренер,они против женитьбы Заура были.
Аноним, 07 сентября 2020 12:27
НВР:
Да
Аноним, 07 сентября 2020 12:35
НВР:
Прощать не за что! Счастье Мадине.
Аноним, 07 сентября 2020 12:37
НВР:
Да, это жто же все какая то дикость средневековая-девушке 25 лет
Аноним, 07 сентября 2020 12:44
Смотрю и ржу не могу как невеста строит из себя целку.
Георгий, 07 сентября 2020 19:56
А ты покажи своё имя джигит
Георгий, 07 сентября 2020 20:14
Мадина тыпросто красотка
Татьяна, 07 сентября 2020 20:27
А жених, что в брачную ночь делал? Спал уставший от свадьбы? Если на утро у него не было претензий к невесте- значит девушка честна перед ним! Зачем этот цирк из-за фоток закатывать! Или он сам девственником был? Ха-ха!
Alexн, 07 сентября 2020 22:15
Никого она не строит,так положено себя вести на свадьбе.
Аноним, 08 сентября 2020 15:15
Не лопни от смеха. Кто ты такой? Никто.
Аноним, 08 сентября 2020 15:17
Не лопни от смеха.
Аноним, 07 сентября 2020 12:51
НВР:
Конечно простить. Мама прими свою дочь.
Аноним, 07 сентября 2020 12:53
НВР:
Конечно
Аноним, 07 сентября 2020 12:59
НВР:
Да, это их дочь, просто ей надо было сказать ему всю правду до свадьбы.
Аноним, 07 сентября 2020 13:04
НВР:
Конечно,дети важнее репутации,даже обсуждать нечего.
Аноним, 07 сентября 2020 13:06
ДолжныN*
Аноним, 07 сентября 2020 13:06
НВР:
Конечно должны простить. Ничего страшного не произошло.
Пашка-Север, 08 сентября 2020 23:55
Не надо было так бурно реагировать на это видео, таскать за волосы, сейчас легче было бы это пережить а может быть даже простить.
Аноним, 07 сентября 2020 13:07
НВР:
Это не обсуждается
Аноним, 09 сентября 2020 17:14
Не надо в Осетию свои понятия нести,там свой кодекс чести есть,вернее был,увы.... Не должен уважающий себя мужчина,на людях семейные разборки устраивать,тем более на женщину руку поднимать,Этими видосами не ее оскорбили,а его.А он сглотнул,как та "Мадина" на видео,прогнал ее и погрузился в тренинг.Пусть у дедов спросит,как надо поступать.За такое поведение при Советах его бы давно в сборной не было,и не факт,что это просто так пройдет Япония может просто визу не дать
Аноним, 07 сентября 2020 13:09
НВР:
Да, конечно, простить..
Лариса, 07 сентября 2020 13:15
Я думаю,лучше было бы молодым в своих отношениях разобраться самим.ИХ законы законами,но любовь,если она у него была,а не просто увлекся красотой,должен был разобраться сначала с ней тихо,а потом выставлять девочку на посмешище. Если такое произошло,то беги,девочка, от такого подальше,ничего хорошего он тебе и не дал бы,если только ты жива,а то от них чего хочешь можно ожидать.
Георгий, 07 сентября 2020 20:18
Я согласен. Они вообще не подходят друг к другу. Такой может и руку на женщину поднять. Это хорошо что так случилось. Могло быть попозже и до убийства дойти. Сейчас много свидетелей было. Но скоро будет видно . Возможно она уже ждёт ребёнка. Замуж вышла она не прочной и чистой. А ты Заур бол шёл не одна девушка за тебя не выйдет замуж.
Takush, 08 сентября 2020 02:08
Очень верю, что с девушкой все хорошо
ГостьЯ, 09 сентября 2020 22:03
Ваш чемпион-моральный урод. Традиции у него. Какие??? Женщину за волосы таскать??? Он не осетин, а какашка.
Лариса, 07 сентября 2020 13:23
Сложно рассуждать о правильности традиций, которые складывались тысячелетиями. Но любовь не вырвеш из сердца. Годы пройдут а боль останется. Крест на себя накладывать или бояться что другие подумают и прятать глаза тоже глупо. Если любит то простит. Хотя скорее всего он и простил ее, но только сам себе даже в этом не признается.Жаль очень и ее и его. Родители тоже хороши. В Москву отпустили жить молодую красивую девушку. Держали бы рядом с собой тогда, если такие традиции сильные. А теперь получается из за людской молвы уничтожить своего же ребенка? И как жить, зная что твой ребенок мучается? Родители однозначно должны простить и помочь ей и себе справиться с этим.
7, 07 сентября 2020 20:37
Вовремя сбежала от этих дикарей
Аноним, 07 сентября 2020 13:23
НВР:
Конечно!!!
Аноним, 07 сентября 2020 13:31
НВР:
Конечно должны простить.
Аноним, 07 сентября 2020 13:42
НВР:
Конечно,она же их кровинка!Я своему сыну могу простить ВСЁ!
Аноним, 07 сентября 2020 13:46
НВР:
Защитить и оправдать все ее предали
Аноним, 07 сентября 2020 13:51
НВР:
Да.
Ирина, 07 сентября 2020 14:06
НВР:конечно да
Аноним, 07 сентября 2020 14:07
НВР:
Родители обязаны отстоять её честь, найти сволочь, которая бесцеремоно залезла в личную жизнь
Gulya&Gulya, 07 сентября 2020 17:18
О какой чести её вы тут говорите? В смысле не верьте глазам своим?
Аноним, 07 сентября 2020 14:15
НВР:
Конечно же да
Аноним, 07 сентября 2020 14:15
НВР:
Что за предрассудки...это их дочь. Да уж...Я думаю, что ОН сам себе всё испортил в жизни.
Аноним, 07 сентября 2020 14:26
НВР:
Прощать незачто.Мадина ни в чем не виновата.Просто она когда то любила.Прошло три года.Будь счастлива девочка!
Аноним, 07 сентября 2020 14:26
Жалко девушку.... Хотя бы родители поддержите ее ..... Аллах любит прощать. Что только не бывает в жизни. Счастье девушке ...
7, 07 сентября 2020 20:43
Считай, что вся её жизнь теперь загублена и всё из-за зависти Держись Мадина! ты красавица!
на зло всем завистливым недоброжелателям выйди замуж за хорошего парня, Мадина красавица и умница. пусть ей Повезет в этой жизни. Я не русская. Я из Казахстана но русских я очень уважаю. К сожалению, восточные люди слишком усложняют жизнь женщинам. они считают, что женщина должна стоять в углу, опустив глаза. Это неправильно. матриархат был везде, и в Средней Азии в древности и везде по всему миру, просто нынешние мужчины забыли о своем прошлом и ставят женщин ниже себя.
Аноним, 07 сентября 2020 14:27
НВР:
да должны однозначно ей 25 лет,а не 15 она имела право на личную жизнь.
7, 07 сентября 2020 20:46
Жаль что её соблазнил какой-то женатый богатей никогда не надо зариться на чужих мужей. Ничего хорошего это не принесет только позор и несчастье знаю По своему опыту - связывалась женатым мужчиной много лет. Он меня обобрал до нитки. А ещё назывался богатым. Не верьте женатым мужчинам, которые Просто от скуки хотят провести время с молодой девушкой

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Забивала 4-месячного сына до смерти 2 дня, а теперь грустит и скучает в соцсетях молодая мать Софья 1
22:47 09-09-2020
Забивала 4-месячного сына до смерти 2 дня, а теперь грустит и скучает в соцсетях молодая мать Софья
Боярский показал фото застолья с маленькой Ксенией Собчак 1
22:44 09-09-2020
Боярский показал фото застолья с маленькой Ксенией Собчак
"Мне холодно и грязно": Молодая жена Петросяна не любит Чёрное море и не купается в нем
22:32 09-09-2020
Моргенштерн получил премию "Женщина года"
22:19 09-09-2020
Моргенштерн получил премию
БердскГде восстановит разрушенный асфальт после ремонта теплосетей КБУ в Бердске в 2020 году? Смотрите адреса
22:07 09-09-2020
Где восстановит разрушенный асфальт после ремонта теплосетей КБУ в Бердске в 2020 году? Смотрите адреса
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
21:58 09-09-2020
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков 62
21:56 09-09-2020
Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков
NASA: К сентябрю 2020 на Землю упадет гигантский астероид. США готовится к удару уже 4 месяца 31
21:56 09-09-2020
NASA: К сентябрю 2020 на Землю упадет гигантский астероид. США готовится к удару уже 4 месяца
Подруги встали стеной за Мадину: выволок за волосы невесту борец Заурбек Сидаков после полученного интим-видео 246
21:55 09-09-2020
Подруги встали стеной за Мадину: выволок за волосы невесту борец Заурбек Сидаков после полученного интим-видео
Одни за Мадину, другие за борца Заурбека Сидакова: как эротическое видео испортило свадьбу. А кто прислал видео после первой брачной ночи?
21:53 09-09-2020
Одни за Мадину, другие за борца Заурбека Сидакова: как эротическое видео испортило свадьбу. А кто прислал видео после первой брачной ночи?