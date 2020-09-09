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Когда обращаться в страховую компанию после ДТП? Торопитесь, иначе потеряете деньги!

08:56 09.09.2020 Фото: pixabay
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Чтобы в случае ДТП не получить регрессный иск или не упустить все страховые выплаты, обращение в страховую компанию не должно заставлять себя ждать. О сроках обращения рассказывает юрист Сергей Терпугов.

Когда обращаться в страховую компанию после ДТП? Торопитесь, иначе потеряете деньги!
В случае если ДТП оформлено сотрудниками ГИБДД, вы можете обратиться в страховую компанию в течение трех лет с момента ДТП

В. Шелепов (Барнаул): "Попал в ДТП, все оформляли через аварийного комиссара со справкой из ГИБДД. Сколько дней в таком случае нам дается на обращение в страховую компанию?"

Сергей Терпугов, юрист:

В соответствии с п. 3 ст. 11 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", если потерпевший намерен воспользоваться своим правом на страховое возмещение, он обязан при первой возможности уведомить страховщика о наступлении страхового случая и в сроки, установленные правилами обязательного страхования, направить страховщику заявление о страховом возмещении и документы, предусмотренные правилами обязательного страхования.

В соответствии с п. 3.9 Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, являющихся приложением 1 к положению Банка России от 19.09.2014 N 431-П, потерпевший, намеренный воспользоваться своим правом на страховое возмещение, обязан при первой возможности уведомить страховщика о наступлении страхового случая.

В случае если ДТП оформлено сотрудниками ГИБДД, вы можете обратиться в страховую компанию в течение трех лет с момента ДТП (общий срок исковой давности согласно ст. 196 Гражданского кодекса РФ составляет три года). Но лучше обратиться в страховую компанию при первой возможности, чтобы исключить претензии со стороны страховой компании и необоснованные отказы в выплате страхового возмещения.

Источник: РГ

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