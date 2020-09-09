Кто такие новые люди и что нам от них ждать?

Яркость бирюзы, цепляющие лозунги, название, отражающее всеобщий запрос на обновление – все это, безусловно, привлекает внимание. Но что скрывается за яркой оберткой? Журналисты выяснили, как новые люди хотят обновить Новосибирскую область, кто их избиратель и в чем принципиальное отличие партии от других политических игроков.

Меняя мир вокруг

Помощь детским домам в рамках проекта «Любящее сердце» и реализация образовательных программ «Мой бизнес», организация фестиваля здорового образа жизни «Сибирская волна» и запуск благотворительной акции «Мечтай со мной», очистка от мусора рек в ходе серии мероприятий «Чистый берег» и волонтерская деятельность в проекте «Люди помогают». А еще защита прав дольщиков, запуск экологических стартапов, развитие массового спорта, адаптация людей с ограниченными возможностями к жизни в социуме и десятки социальных проектов, благотворительных мероприятий, акций помощи. Вот платформа, с которой кандидаты от партии «Новые люди» идут в политику.

В партии подчеркивают: «наш кандидат это, прежде всего человек, дела которого идут впереди него». И в этом одно из главных отличий новой политической силы:

-Если в других партиях многое решает звонок сверху, связи или многолетний опыт «держания» депутатского мандата, у нас все по-другому, - поясняет кандидат в депутаты Дарья Карасева. - Один из главных критериев – наличие социального капитала человека, опыта в виде реализованных социальных проектов, его активность, неравнодушие и стремление сделать жизнь в регионе лучше, комфортнее.

Люди дела

Новосибирским новым людям действительно есть что предложить в сфере обновления жизни. На состоявшемся в начале августа в Москве съезде партии первый номер списка партии в регионе Дарья Карасева представила масштабный проект «Новое озеро» по созданию общественного пространства европейского уровня в Юго-западном жилмассиве Новосибирска на территории. Новосибирский ресторатор Андрей Васин презентовал проект создания удобной интернет-платформы, где любой человек может оставить свое обращение к кандидату в своем округе и публично увидеть результат - рассмотрели ли его просьбу и что с ней случилось дальше. Известная теле- и радиоведущая Светлана Гердюк рассказала об идее социального сообщества для детей, которое поможет ребенку выбрать свой профессиональный путь. Психолог Кристина Стулова предложила пересмотреть стандарты образования и добавить в школьную систему больше дистанционных курсов.

Есть проблема? Вот решение.

Если от проектов локальных, перейти к проектам федеральным, то, по словам кандидата в депутаты от новых людей все они формировались «снизу», а не спускались с высоких кабинетов.

-Мы не придумываем проблем и не фантазируем над их решением, - говорит Карасева. – На каждую «злобу дня» у нас есть адекватный ответ. К примеру, учитывая состояние дорог, мы предлагаем заменить ямочный ремонт, на капитальный, с десятилетней гарантией качества. Хочет застройщик построить новый микрорайон? Землю он сможет получить только под обязательство создания здесь школы и садика. Как сделать медицину качественной? Нужно дать возможность человеку вкладывать в собственное здоровье через персональные медицинские счета вместо полисов ОМС. Мы не идем по пути партий прошлого с их банальным обозначением проблем. Мы предлагаем их решения.

Настало время высказаться

На вопрос «Кто же такие новые люди?» кандидат в депутаты от партии Дарья Карасева отвечает просто: это люди, разочаровавшиеся в политике и политиках, при этом жаждущие перемен.

-Мы представляем миллионы людей, которые не ходили на выборы, - говорит Карасева. – Им было не до политики – все они в буквальном смысле слова занимались экономическим выживанием. Да и вера в приевшиеся всем политические партии, по большому счету, отличающиеся друг от друга лишь цветом флагов, у людей давно прошла. Настало время, чтобы все эти люди высказались и наша партия сделает все для того, чтобы их голос был услышан.

Свобода и работа

О том, кто главный конкурент новый людей Дарья Карасева отвечает категорично – «наш избиратель не голосует за другие партии»:

-Ни для кого не секрет, что все другие политические образования – это собрание людей и идей прошлого, давно устаревшие политические споры и гражданские конфликты. Мы же – про новое. Мы за то, чтобы власть стала своей для людей. Именно для этого и нужны: альтернатива в политике, представительство новых людей. Если выразить суть ценностей «Новых людей», их главные требования и цель, это будут «Свобода и работа».

Несмотря на критику власти, Карасева подчеркивает – не стоит маркировать «Новых людей» категориями системной или несистемной оппозиции. «Если под «системностью» понимается стремление получить свою фракцию в российском парламенте, то да, мы системная оппозиция. Если же под «системностью», как это часто у нас бывает, понимается бесхребетность и увиливание, тогда, конечно, несистемная».

Справка:

Дарья Карасева, член Центрального Совета политической партии «Новые люди», руководитель Школы новой политики в Новосибирской области.

23 года

Родилась ст. Клубничная Убинского района Новосибирской области

Окончила Российский экономический университет им. Плеханова

Организовала международный молодежный конкурс «Мой первый бизнес», направленный на раскрытие потенциала школьников в сфере инновационных технологий, управления проектами, предпринимательской и командной работы. В конкурсе приняло участие 700 000 человек.

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