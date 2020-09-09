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Кому положена выплата 28000 рублей с сентября 2020, разъяснило правительство

16:46 09.09.2020 Фото: Pikist
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Субвенции из бюджета на пособия беременным женам призывников и ежемесячные пособия на детей призывников выделят регионам. Соответствующее постановление правительства РФ вступает в силу 8 сентября.

Кому положена выплата 28000 рублей с сентября 2020, разъяснило правительство
Для оформления данного пособия матери ребенка либо его опекуну необходимо обратиться в любой МФЦ

Из бюджета субъектам выделят субвенции на единовременные пособия беременным женам призывников и ежемесячные пособия на детей призывников.

По действующему законодательству, пособие беременной жене призывника не зависит от размера дохода и других факторов. С 1 февраля 2020 года оно составляет 28 511 рублей.

Для получения единовременного пособия супруга военнослужащего по призыву может обратиться в любой орган социальной защиты либо ближайший многофункциональный центр. При себе ей необходимо иметь следующие документы:

- заявление

- медицинскую справку из женской консультации

- справку из воинской части

- свидетельство о заключении брака

- паспорта

- реквизиты лицевого счета

Пока призывник проходит обязательную военную службу, государство также оказывает поддержку его детям. По закону, на каждого ребенка военнослужащего выплачивается пособие. Оно является фиксированным, то есть не зависит от дохода матери или опекуна детей. С 1 февраля 2020 года его размер составляет 12 219 рублей в месяц.

Для оформления данного пособия матери ребенка либо его опекуну необходимо обратиться в любой многофункциональный центр со следующим пакетом документов

- заявление,

- документ, удостоверяющий личность,

- свидетельство о рождении ребенка,

- справка из воинской части о прохождении отцом ребенка военной службы по призыву,

- реквизиты банковского счета, куда будет перечисляться данное пособие

Согласно постановлению, также регионам будут выделены субвенции на выплату отдельных видов пособий лицам, не подлежащим ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций.

Источник: Парламентская газета

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