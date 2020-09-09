Абсолютно голая экс-солистка группы SEREBRO снесла голову фанатам своим фото

В комментариях к посту интернет-пользователи восхитились смелостью своей любимицы и отметили красоту ее тела.

Бывшая участница популярной группы SEREBRO Полина Фаворская доказала, что и после ухода из женского трио остается пикантной штучкой

Бывшая участница популярной группы SEREBRO Полина Фаворская доказала, что и после ухода из женского трио остается пикантной штучкой. На своей странице в Instagram 28-летняя звезда предстала абсолютно голой.

На выложенном в социальной сети черно-белом фото артистка показала обнаженную спину и упругие ягодицы.

«Я хаос. Ты — мой фрактальный мир», — написала в подписи к публикации Фаворская.

В комментариях к посту интернет-пользователи восхитились смелостью своей любимицы и отметили красоту ее тела. «Нереальная», «Богиня», «Икона», «Огонь», — написали восторженные поклонники.

Источник: mk.ru