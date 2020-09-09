Трюк военных поможет уснуть за 2 минуты

Военные имеют очень мало времени для сна, поэтому им нельзя тратить время на размышления перед сном.

Военными был разработан трюк, которые позволяет засыпать уже через 2 минуты

Военными был разработан трюк, которые позволяет засыпать уже через 2 минуты.

Физическое расслабление, основа трюка для засыпания

Перед началом трюка необходимо выключить свет и все приборы, которые могут отвлекать. Первым делом необходимо лечь на спину и поместить руки так, чтобы потом не захотелось изменить их положение. Необходимо успокоить дыхание и начать глубоко и размеренно дышать.

С закрытыми глазами нужно постепенно расслаблять организм, начиная с кожи головы. Сначала может быть тяжело расслабляться, поэтому можно представлять, как в частях тела снимается напряжение, так настроиться на сон будет проще.

Далее необходимо постепенно расслаблять лицо: брови, глаза и челюсть. Далее необходимо расслаблять все части тела от макушки до пяток, снимая напряжение с каждой конечности поочередно.

Во время расслабления тела необходимо продолжать контролировать дыхание, оно постоянно должно быть глубоким, спокойным и размеренным. Если присутствует сложность в расслаблении какой-либо части тела, то необходимо ее сильно напрячь, после чего расслабление будет проще.

Моральное расслабление поможет быстро заснуть

После того, как все тело будет расслаблено, для засыпания достаточно будет отвлечься от мыслей всего лишь на несколько секунд. Если получиться ни о чем не думать, то с засыпанием не будет проблем. Но для этого необходимо научиться отгонять от себя все мысли и переживания, которые норовят появиться в голове после длинного и сложного дня.

Специалисты утверждают, что засыпанию мешают мысли, которые направлены о каком-то действии. Например, рассуждение о том, какой дорогой завтра идти на работу. Данные мысли сигнализируют мозгу о том, что необходимо взбодриться и приготовиться к действию. Поэтому, при невозможности отогнать от себя мысли, нужно направить размышления на спокойствие и отсутствие действий.

Перед сном также полезно занимать медитацией. После полного расслабления мышц можно представить спокойную обстановку, шум моря или пение птиц. Можно представить, как облака плывут по небу или горит огонь. Данные мысли способствуют мозговому успокоению, что заставит организм уснуть. При постоянном использовании данного трюка, можно научиться засыпать в течение 2 минут.

Источник: rsute.ru