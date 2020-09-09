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Забивала 4-месячного сына до смерти 2 дня, а теперь грустит и скучает в соцсетях молодая мать Софья

22:47 09.09.2020 Фото: Соцсети
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Софья воспитывалась в детдоме, училась в профессиональном училище и к своим 20 годам уже дважды успела стать мамой.

Забивала 4 месячного сына до смерти 2 дня, а теперь грустит и скучает в соцсетях молодая мать Софья
Призналась, что действительно забила собственного ребёнка до смерти

Страшный инцидент произошёл в городе Дубовке Волгоградской области.

Молодая мать Софья С., взбешённая тем, что её четырёхмесячный сын всё время плачет, с 30 августа по 1 сентября периодически наносила ему удары по голове и туловищу. Их оказалось не меньше пяти. Утром 2 сентября бездыханного младенца обнаружил сожитель девушки и сообщил в полицию.

Софья воспитывалась в детдоме, училась в профессиональном училище и к своим 20 годам уже дважды успела стать мамой. От первых отношений у неё тоже был сын, пишет "Остров свободы". Однако, когда у девушки с возлюбленным произошёл разлад, семья мужчины через суд добилась, чтобы мальчик жил с ними, а не с матерью.

После этого Софья постила фото сына у себя в соцсетях, рассказывая, как она якобы скучает. "Примерная мама" выкладывала снимки и со вторым малышом, кадры, где она беременная или прогуливается с коляской. Также в аккаунте появлялись милые фото с котятами — казалось, ничто не выдавало в ней жестокую убийцу.

Правоохранителям Софья тоже сначала заявила, что мальчик упал с детского кресла-качалки и ударился головой. Но позже призналась, что действительно забила собственного ребёнка до смерти, и даже показала, как именно это сделала. Следователи завели уголовное дело.

Источник: life.ru

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От редакции

Как нужно наказать такую мамашу?

Аноним, 09 сентября 2020 22:55
Не давать ей маткапитал

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