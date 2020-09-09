Актёр "Уральских пельменей" Андрей Рожков устроился работать электриком

— Работы нет у актёров уже полгода. Приходится подрабатывать электриком. Страшно, а что делать, — сказал Рожков и пожелал всем хорошего настроения.

Артист отметил, что является электромонтёром третьего разряда

Артист отметил, что является электромонтёром третьего разряда.

Актёр "Уральских пельменей" Андрей Рожков пожаловался на отсутствие работы у артистов и рассказал, что устроился на подработку электриком. Новостью он поделился с подписчиками в Instagram, опубликовав видео, снятое с высоты электрического столба.

— Работы нет у актёров уже полгода. Приходится подрабатывать электриком. Страшно, а что делать, — сказал Рожков и пожелал всем хорошего настроения.

В подписи к публикации артист отметил, что является электромонтёром третьего разряда и в сложившейся ситуации приходится вспоминать занятия на учебно-производственном комбинате.

Однако Рожков не первый артист, которому пришлось сменить вид деятельности. Ранее Лайф рассказывал об экс-солисте "Отпетых мошенников" Игоре Богомазове. Певец из-за отмены концертов пересел за руль такси, но признался, что клиенты его не узнают.

Источник: life.ru