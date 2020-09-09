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Общество / Работа

Актёр "Уральских пельменей" Андрей Рожков устроился работать электриком

14:08 09.09.2020 Фото: instagram.com
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— Работы нет у актёров уже полгода. Приходится подрабатывать электриком. Страшно, а что делать, — сказал Рожков и пожелал всем хорошего настроения.

Актёр Уральских пельменей Андрей Рожков устроился работать электриком
Артист отметил, что является электромонтёром третьего разряда

Артист отметил, что является электромонтёром третьего разряда.

Актёр "Уральских пельменей" Андрей Рожков пожаловался на отсутствие работы у артистов и рассказал, что устроился на подработку электриком. Новостью он поделился с подписчиками в Instagram, опубликовав видео, снятое с высоты электрического столба.

— Работы нет у актёров уже полгода. Приходится подрабатывать электриком. Страшно, а что делать, — сказал Рожков и пожелал всем хорошего настроения.

В подписи к публикации артист отметил, что является электромонтёром третьего разряда и в сложившейся ситуации приходится вспоминать занятия на учебно-производственном комбинате.

Однако Рожков не первый артист, которому пришлось сменить вид деятельности. Ранее Лайф рассказывал об экс-солисте "Отпетых мошенников" Игоре Богомазове. Певец из-за отмены концертов пересел за руль такси, но признался, что клиенты его не узнают.

Источник: life.ru

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