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"Мне холодно и грязно": Молодая жена Петросяна не любит Чёрное море и не купается в нем

22:32 09.09.2020 Фото: pikist.com
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Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками мнением о Чёрном море, где сейчас отдыхает с возлюбленным, и вызвала тем самым волну негатива.

Мне холодно и грязно: Молодая жена Петросяна не любит Чёрное море и не купается в нем
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками мнением о Чёрном море

Брухунова отметила, что любит, когда разница между температурой воздуха и воды не чувствуется.

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками мнением о Чёрном море, где сейчас отдыхает с возлюбленным, и вызвала тем самым волну негатива.

— Я не купаюсь в Чёрном море в России. Мне холодно и грязно. Думаю, дискуссию можно завершить, — написала она в ответ на комментарий одной из пользовательниц в Instagram.

Брухунова отметила, что не понимает, кому могут быть интересны такие факты и зачем люди об этом спрашивают. Слова девушки некоторые восприняли даже с обидой, подчеркнув, что она могла бы ответить более уважительно.

Источник: life.ru

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