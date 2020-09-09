09.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Родители Преснякова сообщили пол будущего внука

12:30 09.09.2020 Фото: pxhere.com
0

О беременности Подольской несколько месяцев ходили слухи, которые артистка подтвердила в середине августа, выложив фотографию в "Инстаграм".

Родители Преснякова сообщили пол будущего внука
Владимир и Наталья Подольская в скором времени станут родителями мальчика
Сюжет: Зачатие. Беременность. Роды
Родители Преснякова сообщили пол будущего внука

Родители Преснякова сообщили пол будущего внукаПережила 18 выкидышей и родила спустя 16 лет безуспешных попыток Луиз УорнфордЕщё 20 новостей

О беременности Наталья Подольская сообщила в середине августа.

Актриса Елена Преснякова рассказала, что её сын Владимир и Наталья Подольская в скором времени станут родителями мальчика. Об этом она сообщила в эфире шоу "Секрет на миллион".

— Всё уравнивается: у Наташиной сестрёнки девочки, а здесь — мальчики, — отметила она.

Владимир Пресняков — старший, в свою очередь, рассказал, что сын и невестка хотели дочь, но он сам доволен тем, что родится мальчик. Он отметил, что сейчас будущие родители выбирают имя малышу — мнения разделились между Фёдором и Владимиром. Кроме того, звёздный дедушка поведал, что уже решил сделать из внука саксофониста, так как другие отказались играть на этом инструменте.

— Меня сын обманул: обещал учиться, но ему не понравились звуки. Потом Никита — я ему подарил саксофон, но нет. Сейчас обещает Тёма, но он настолько хитёр, знаю, что обманет, — поделился Пресняков.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков женаты уже 10 лет, в 2015 году у них родился сын Артемий. Для певицы это был первый ребёнок, а у артиста уже есть старший сын Никита от брака с Кристиной Орбакайте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Просто я считаю , что Пресняковых должно быть много ❤️

Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

О беременности Подольской несколько месяцев ходили слухи, которые артистка подтвердила в середине августа, выложив фотографию в "Инстаграм".

Источник: life.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы скрывали пол будущего ребенка от всех?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Надежда Бабкина с афрокосами затмила Филиппа Киркорова
12:48 09-09-2020
Надежда Бабкина с афрокосами затмила Филиппа Киркорова
БердскТребует зарплату и моральный вред в 525 тыс. рублей осужденная за растрату 2 млн экс-чиновница Анна Захарова с мэрии Бердска
12:45 09-09-2020
Требует зарплату и моральный вред в 525 тыс. рублей осужденная за растрату 2 млн экс-чиновница Анна Захарова с мэрии Бердска
Окрасила белки глаз в черный цвет и ослепла 21-летняя модель Александра Садовска
12:42 09-09-2020
Окрасила белки глаз в черный цвет и ослепла 21-летняя модель Александра Садовска
Скончались от коронавируса мужчины 59 и 64 лет, женщина 61 лет за сутки на 9 сентября в Новосибирской области
12:40 09-09-2020
Скончались от коронавируса мужчины 59 и 64 лет, женщина 61 лет за сутки на 9 сентября в Новосибирской области
9 сентября 2020 года пролетит 42- метровый астероид 2020 RJ группы Апполон: Ждать ли столкновения и насколько он опасен?
12:39 09-09-2020
9 сентября 2020 года пролетит 42- метровый астероид 2020 RJ группы Апполон: Ждать ли столкновения и насколько он опасен?
Заболели коронавирусом 56 жителей Новосибирской области за сутки на 9 сентября
12:33 09-09-2020
Заболели коронавирусом 56 жителей Новосибирской области за сутки на 9 сентября
2 обряда от бедности в энергетически мощный день осеннего равноденствия 22 сентября 2020 года
12:32 09-09-2020
2 обряда от бедности в энергетически мощный день осеннего равноденствия 22 сентября 2020 года
Путин и Лукашенко обсудят белорусский госдолг на встрече в Москве 1
12:30 09-09-2020
Путин и Лукашенко обсудят белорусский госдолг на встрече в Москве
Родители Преснякова сообщили пол будущего внука
12:30 09-09-2020
Родители Преснякова сообщили пол будущего внука
Продавать неавтомобильное топливо на АЗС запретят в России с 1 января 2021 1
12:15 09-09-2020
Продавать неавтомобильное топливо на АЗС запретят в России с 1 января 2021