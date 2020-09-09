Родители Преснякова сообщили пол будущего внука

О беременности Подольской несколько месяцев ходили слухи, которые артистка подтвердила в середине августа, выложив фотографию в "Инстаграм".

Владимир и Наталья Подольская в скором времени станут родителями мальчика

О беременности Наталья Подольская сообщила в середине августа.

Актриса Елена Преснякова рассказала, что её сын Владимир и Наталья Подольская в скором времени станут родителями мальчика. Об этом она сообщила в эфире шоу "Секрет на миллион".

— Всё уравнивается: у Наташиной сестрёнки девочки, а здесь — мальчики, — отметила она.

Владимир Пресняков — старший, в свою очередь, рассказал, что сын и невестка хотели дочь, но он сам доволен тем, что родится мальчик. Он отметил, что сейчас будущие родители выбирают имя малышу — мнения разделились между Фёдором и Владимиром. Кроме того, звёздный дедушка поведал, что уже решил сделать из внука саксофониста, так как другие отказались играть на этом инструменте.

— Меня сын обманул: обещал учиться, но ему не понравились звуки. Потом Никита — я ему подарил саксофон, но нет. Сейчас обещает Тёма, но он настолько хитёр, знаю, что обманет, — поделился Пресняков.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков женаты уже 10 лет, в 2015 году у них родился сын Артемий. Для певицы это был первый ребёнок, а у артиста уже есть старший сын Никита от брака с Кристиной Орбакайте.

О беременности Подольской несколько месяцев ходили слухи, которые артистка подтвердила в середине августа, выложив фотографию в "Инстаграм".

Источник: life.ru