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К «независимому расследованию» отравления Навального попросил ООН Россию

09:15 09.09.2020 Фото: Marco Ugarte / AP
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«Количество случаев отравления или других видов целенаправленных убийств, экс- или действующих граждан России, как внутри нее, так и за рубежом за последние два десятилетия вызывают глубокую тревогу», — сказала представитель ООН.

К «независимому расследованию» отравления Навального попросил ООН Россию
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала Россию провести собственное расследование по делу Алексея Навального или же присоединиться к «независимому, проводимому Германией». Об этом сообщает Reuters.

«Количество случаев отравления или других видов целенаправленных убийств, экс- или действующих граждан России, как внутри нее, так и за рубежом за последние два десятилетия вызывают глубокую тревогу», — сказала представитель ООН. При этом в организации отметили, что осуждают произошедшее с Навальным, но уточнили, что «не имеют деталей отравления».

Ранее программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев заявил, что ситуация с Алексеем Навальным плохо скажется на отношениях России и Германии. По его словам, последствия дела Навального «вряд ли смертельно повредят» отношениям стран, однако все равно их изменят. В частности, у Германии и ЕС может поубавиться решимости препятствовать американским санкциям в отношении газопровода «Северный поток-2».

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что анализы не показали наличие каких-либо ядов в организме Навального.

Источник: lenta.ru

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