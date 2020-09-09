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2 обряда от бедности в энергетически мощный день осеннего равноденствия 22 сентября 2020 года

12:32 09.09.2020 Фото: pxhere.com
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Осеннее равноденствие — время крайне мощной энергетики.

2 обряда от бедности в энергетически мощный день осеннего равноденствия 22 сентября 2020 года
Осеннее равноденствие — время крайне мощной энергетики

Осеннее равноденствие — время крайне мощной энергетики. Очень удачный день для того, чтобы задуматься о приобретении действенного оберега для привлечения денег и удачи в бизнесе.

Сила равноденствия 22 сентября 2020 года

Потомственная колдунья Мария Ивановна — настоящий специалист, долгое время работающий с энергетикой и разбирающийся в ее влиянии на человека. Она рассказала о том, как осеннее равноденствие может отразиться на благополучии человека и как использовать энергетику этого дня для привлечения в жизнь богатства.

В сентябре 22 числа произойдет важное с точки зрения энергетического воздействия событие. Этот день ознаменуется осенним равноденствием и несет в себе особую силу. Ее можно использовать на благо себе, если, конечно же, знать, как она работает.

Мария Ивановна объяснила, что Солнце обладает особенной энергетикой, которая позволяет проявить себя и свой творческий потенциал. Кроме того, оно приносит удачу буквально во всем. Но особенно — в делах, связанных с развитием лидерских качеств и продвижением вперед. Вот почему от него в большинстве случаев зависят карьерные успехи и заметный денежный прирост.

Издавна в такие важные дни, как осеннее равноденствие у наших предков было принято готовить талисманы, которые заряжались энергетикой Солнца и давали силу, в том числе для увеличения богатства. Стать богаче будет под силу каждому, но как же это сделать?

Как развеять проклятье бедности: мнение потомственной колдуньи

Мария Ивановна — потомственная колдунья, которая уже в течение почти сорока лет развивает свои знания о белой магии и заговорах. Она — настоящий профессионал в решении денежных вопросов, в чем убедились многие ее люди, обращавшиеся к ней за помощью. По ее мнению, основной причиной проблем с деньгами и нестабильности в финансах является зависть недоброжелателей. Мария Ивановна объясняет, что злой человек, обладая сильной энергетикой, может отогнать от вас удачу в финансах, не прилагая к этому усилий, всего лишь своей черной завистью.

Человеку тяжело понять, наложено ли на него негативное воздействие в данный момент или нет. Возможно наложенная порча проявит себя не сразу. Вот почему важно подобрать себе правильную защиту не дожидаясь когда проклятие начнет действовать. Вот почему потомственная колдунья отдает предпочтение оберегам: они ставят блок для отрицательного влияния и защищают своего хозяина от завистников и недоброжелателей.

Мощная сила монетки-оберега в день равноденствия

Для привлечения денег и финансовой стабильности у Марии Ивановны есть свой действенный способ. Речь идет об обереге, который делается из монетки. Но это не простая монетка.

во-первых, она извлечена из настоящего клада
во-вторых, над ней колдунья читает специальный старинный заговор на привлечение защиты, богатства и успеха. Что очень важно, такой способ зарядить оберег является самым лучшим: он настраивает ваш будущий талисман на взаимодействие именно с его хозяином.

Монетка-оберег наполняется силой белой магии, чтобы быть эффективным именно для вас и помогать именно в вашей жизненной и финансовой ситуации.

Поскольку для получения такого оберега используется белая магия, он не наносит никакого вреда. Зато оказывает очень заметное и положительное энергетическое воздействие на ваше финансовое состояние.

Денежный оберег-монетка, помимо всего прочего, заключен в круг. Издавна круг воспринимался как нечто, что может огородить от вредного воздействия. Это значит, что заряженная для вас оберег-монетка будет еще и мощной защитой от завистников и недоброжелателей.

Форма круга напоминает Солнце. В день осеннего равноденствия это особенно важно: ведь оберег, заряженный в этот день наполнятся положительной солнечной энергетикой, которая позволит вам получать деньги и полноценно самореализоваться.

Действенный оберег в день осеннего равноденствия окажется для вас верным помощником в делах и улучшении финансового положения. Используйте энергетически заряженные вещи правильно

Источник: dailyhoro.ru

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