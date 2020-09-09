Как стареют разные знаки зодиака. А ты боишься старости?

Обладая неодинаковыми характера, каждый знак зодиака стареет по-разному. Это касается не появления морщин и седых волос. Прежде всего астрологи рассказали про отношение каждого представителя зодиакального круга к старению.

С годами Водолеи начинают и вовсе плевать на мнение окружающих

Овен

Представитель знака предпочитает вовсе не замечать своих лет. Он привык жить одним моментом, не обращая внимания на свой возраст.

Телец

Знак зодиака — настоящий любитель покушать, поэтому не исключено, что к пожилому возрасту он наберет лишние килограммы. С годами характер упрямых Тельцов начнет увядать, однако это не станет помехой ему прожить долго и счастливо.

Близнецы

Карьерный рост Близнецов может продолжаться вплоть до самой пенсии. Редко представителей знака видели сидящими без дела, даже в столь пожилом возрасте.

Рак

Пожилые Раки могут делиться на два типа: на тех, которые никогда не повзрослеют, и на тех, кто до глубокой старости будет заботиться о каждом. В основном из представителей знака получаются отличные бабушки и дедушки, которые волнуются и гуляют со своими внуками.

Лев

С годами Львы и будут продолжать требовать от общества уважения. Они всеми силами постараются держаться на высоте, даже если и обрастут хорошим слоем лишнего веса. Однако в пожилом возрасте их характер станет более спокойным и рассудительным.

Дева

С возрастом Девы все негативнее относятся к окружающему миру, кидая косые взгляды на каждого. Они привыкли всегда одеваться «с иголочки», поэтому их хороший стиль будет гармонировать с отличной физической формой. Встречать старость Девы будут с гордо поднятой головой.

Весы

С годами Весы будут больше заботиться о своем внешнем виде, делая все возможные процедуры от избавления морщин. Как правило, им это удается, поэтому знак даже в 80-летнем возрасте будет твердить, что ему еще и сорока нет.

Скорпион

К старости Скорпионы начинают думать на философские темы. Им нравится быть мудрыми стариками, которые дадут совет младшему поколению. Однако такие мысли иногда приводят Скорпионов к излишней навязчивости.

Стрелец

Представитель знака, как и Овен, старается вообще не думать о старости, не то что замечать ее. Стрельцы могут пристать к кому-то, чтобы им сказали их возраст. В основном представитель знака получает комплимент, однако это заслуженно. Даже в пожилом возрасте Стрельцы остаются привлекательными.

Козерог

Для Козерогов время течет в обратную сторону. Они буквально рождаются дедушками и бабушками, которые думают о бытие мира. Однако со временем в их характере прибавляется ребячество, и уже к пожилому возрасту Козероги превращаются в шумных детей.

Водолей

С годами Водолеи начинают и вовсе плевать на мнение окружающих. К пожилому возрасту их уже можно увидеть в довольно-таки вызывающей одежде и с другими манерами общения.

Рыбы

Это единственный знак, который панически боится стареть. Дело касается не только изменений во внешности, но и незаконченных дел. Поэтому Рыбам и нравится подводить итоги своего пути. Им стоит меньше волноваться, ведь ничто так не укорачивает долгую жизнь, как паника и беспокойство.

Источник: rsute