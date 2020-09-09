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9 сентября 2020 года пролетит 42- метровый астероид 2020 RJ группы Апполон: Ждать ли столкновения и насколько он опасен?

12:39 09.09.2020 Фото: pixabay.com
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Астероид пролетит на расстоянии примерно 1,26 миллиона километров со скоростью 9 километров в секунду.

9 сентября 2020 года пролетит 42 метровый астероид 2020 RJ группы Апполон: Ждать ли столкновения и насколько он опасен?
Размер астероида может достигать 42 метров

Астероид 2020 RJ не является потенциально опасным. Размер астероида может достигать 42 метров. Открыт 5 сентября 2020 года.

Астероид 2020 RJ, обнаруженный 5 сентября 2020 года, относится к группе Аполлона. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 874 земных дня или 2,39 земных года, максимально удаляясь от него на 384 миллиона километров и приближаясь на 151 миллион километров.

Точный размер астероида неизвестен, но исходя из расчетов он составляет от 19 метров до 42 метров. Астероид 2020 RJ не является потенциально опасным.

В текущем году астероид 2020 RJ пролетит мимо Земли 9 сентября в 01:45 по московскому времени на расстоянии примерно 1,26 миллиона километров со скоростью 9 километров в секунду.

Источник: in-space.ru

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