Главные мифы о знаках зодиака развенчала психолог. Что не правда?

Узнали знак зодиака у человека и "рубанули с плеча"? Возможно, не стоит так? Мы собрали самые распространенные стереотипы про знаки зодиака и спросили у астролога и психолога Наталии Исаичевой, стоит ли верить в них. Вот что у нас получилось.

Те, кто верят любым стереотипам, ограничивают себя в возможностях и общении с интересными людьми

Конфликтные Овны



Замуж за Скорпиона не предлагать: развенчиваем стереотипы о знаках зодиака - фото №1

С Овнами лучше не спорить. Себе дороже получается. Эти взрывоопасные люди готовы с пеной у рта доказывать свою правоту и до того любят ссориться, что конфликтуют забавы ради.



Замуж за Скорпиона не предлагать: развенчиваем стереотипы о знаках зодиака - фото №2

Комментарий астролога: Если бы было все так просто, то это давно бы применялось на уровне: — Кто ты по гороскопу? — Овен. — А, Овен, ну все с тобой понятно... На самом деле все индивидуально и зависит от натальной карты (расположения планет в момент рождения), от осознанности и воли человека.

Нельзя сказать, что все Овны только ищут повод для конфликтов. Для импульсивного и амбициозного Овна важно выразить свою индивидуальность, они не боятся высказать свое мнение, которое может идти вразрез с мнением большинства. Ведь сколько людей — столько и мнений, а быть в оппозиции к большинству — всегда споры и конфликты. Это происходит не потому, что Овен хочет спорить, а потому, что так они доказывают свою точку зрения, когда уверены в своей правоте. Докажите Овну, что он не прав, приведите весомые аргументы и он прислушается. Овнам нужно научиться принятию — некоторые вещи мы не может изменить в жизни, как нам хотелось бы.

Амебные Тельцы



Замуж за Скорпиона не предлагать: развенчиваем стереотипы о знаках зодиака - фото №2

Некоторые люди склонны считать, что у Тельцов не хватает амбициозности. Ну прям до жути ленивый знак — хотят все иметь, но ничего при этом не делать.



Замуж за Скорпиона не предлагать: развенчиваем стереотипы о знаках зодиака - фото №2

Комментарий астролога: Амбициозность — это качество, которое присуще для всех знаков зодиака. Я бы не назвала этот знак ленивым. Практичные Тельцы очень трудолюбивы, усидчивы, терпеливы и могут выдерживать физические и психические перегрузки, но это не значит, что их нужно перегружать. Тельцом управляет Венера и для этого знака важно получать удовольствие от жизни, работы, общения. У некоторых людей удовольствие связано с ленью, но для Тельцов это необходимость, которая восстанавливает силы. Главное соблюдать баланс: хорошо поработал — хорошо отдохнул. Хотелось бы отметить одну особенность у Тельцов — они очень долго принимают решения, долго решаются что-то сделать и начать. Я бы посоветовала Тельцам принимать важные решения наедине. Пойдите в парк на природу, где обстановка располагает к размышлению и никто не мешает. Если Телец твердо принял решение, то его уже не остановить.

Коварные Близнецы



Замуж за Скорпиона не предлагать: развенчиваем стереотипы о знаках зодиака - фото №2

Никогда не верить Близнецам — уже традиция. Они непременно двуличны и непостоянны, а с такими «каши не сваришь».



Замуж за Скорпиона не предлагать: развенчиваем стереотипы о знаках зодиака - фото №2

Комментарий астролога: Близнецами управляет Меркурий, который отвечает за слово, информацию, мышление, коммуникабельность. Это интеллектуальные, любознательные, общительные люди, быстрые на подъем и в принятии решений.

Близнецам свойственна некоторая непостоянность и изменение своего мнения, но это происходит не специально, не из-за коварства, а потому, что поступила новая информация — мнение изменилось. Человек — это не застывший объект и ему свойственно изменять свою точку зрения. Жизнь меняется и мнение тоже. Главное, чтобы непостоянство не вредило отношениям с другими людьми. Близнецам важно уметь доводить начатые дела до конца, выборочно относиться к информации, а не поглощать все подряд и четко выполнять договоренности.

Эмоциональные Раки



Замуж за Скорпиона не предлагать: развенчиваем стереотипы о знаках зодиака - фото №2

Жуткие ревнивцы. Будут нервничать, даже если тень от куста будет отдаленно напоминать человеческую фигуру.



Замуж за Скорпиона не предлагать: развенчиваем стереотипы о знаках зодиака - фото №2

Комментарий астролога: Раками управляет Луна — планета, отвечающая за эмоции, желания, подсознательные процессы. Раки действительно эмоциональны и ранимы, но не нужно это воспринимать как слабость. Эмоции — это источник энергии и силы для Рака. Они черпают оттуда вдохновение, креативность и мотивацию. Чувствительным Ракам важно научиться доверять окружающему миру, который на самом деле не настроен враждебно. Что мы транслируем в мир, то мы и получаем обратно. Нужно научиться управлять эмоциями, этим источником силы — сублимировать их в продуктивное русло. А это процесс осознанный.

Самовлюбленные Львы



Замуж за Скорпиона не предлагать: развенчиваем стереотипы о знаках зодиака - фото №2

Самые самовлюбленные на всей планете. Ни жены, ни дети, ни друзья — никто не нужен Льву. Это уж точно.



Замуж за Скорпиона не предлагать: развенчиваем стереотипы о знаках зодиака - фото №2

Комментарий астролога: Львами управляет Солнце, светило астрологической системы — планета, отвечающая за эго, творческий потенциал, щедрость, яркость, умение показать свои лучшие стороны. Не думайте, что если человек родился Львом, то все будут ему угождать и облегчать ему жизнь. Нет, так же как все, Лев будет учиться, работать и достигать всего своими способностями и профессионализмом.

Львы любят побарствовать, стремятся к роскоши и внешнему блеску, к некоторой показухе, а это всегда вызывает недовольство у окружающих. Отсюда и стереотип о самовлюбленности. Львам нужно понимать, что многое в жизни зависит от них самих. Для Львов важно иметь увлеченную работу, которая наполняет солнечным светом личность и притягивает других людей. Львы должны научиться преодолевать апатию и неуверенность, только тогда их ждет долгожданный успех.

Отрешенные Девы



Замуж за Скорпиона не предлагать: развенчиваем стереотипы о знаках зодиака - фото №2

Одиночки. Мало того, что они не любят толпу, но для них и двое — уже толпа.



Замуж за Скорпиона не предлагать: развенчиваем стереотипы о знаках зодиака - фото №2

Комментарий астролога: Управитель знака Дев — Меркурий. Это планета контактов, поэтому нельзя сказать, что Девы одиночки. Рациональные и скрупулезные Девы не впускают в свою жизнь всех желающих с распростертыми объятиями, но это не означает, что они замкнуты и одиноки. Как раз для них очень важно взаимодействие с людьми и умение согласовать с ними свои интересы. Партнерство, семья, работа, друзья, надежное окружение — все это имеет большое значение для Девы. Благодаря своим аналитическим способностям и умению замечать мелочи, которые скрыты от других глаз, Девы несут в мир порядок, умение разложить все по полочкам и чистоту.

Обманщики Весы



Замуж за Скорпиона не предлагать: развенчиваем стереотипы о знаках зодиака - фото №2

Несмотря на внутреннюю взвешенность, Весы очень любят обманывать. Ничего святого — только своя «правда».



Замуж за Скорпиона не предлагать: развенчиваем стереотипы о знаках зодиака - фото №2

Комментарий астролога: Весы — знак дипломатии, гармонии, красоты и поиска равновесия. Ради мира и хороших отношений Весы готовы идти на компромисс. Если идут на обман, то крайне редко, не больше, чем другие, ради сохранения того же мира и спокойствия. Ведь Весы понимают, что плохой мир лучше хорошей войны. Хотя отстаивать свою точку зрения Весы тоже умеют, если уверены в своей правоте. Но все это происходит аргументировано, взвешенно и спокойно. Для Весов важно чтобы в окружении было все мирно, гармонично, не нарушалось равновесие ссорами, недовольствами и конфликтами. Это самые большие эстеты зодиака, тонко чувствующие красоту во всех ее проявлениях.

Яростные Скорпионы



Замуж за Скорпиона не предлагать: развенчиваем стереотипы о знаках зодиака - фото №2

Нет ничего хуже Скорпиона в гневе: крушить, ломать, кричать — девиз этого знака зодиака. А в гневе они 20 часов в сутки.



Замуж за Скорпиона не предлагать: развенчиваем стереотипы о знаках зодиака - фото №2

Комментарий астролога: Только серьезные причины могут довести Скорпиона до такого крайнего состояния, например, предательство. Но на это любой знак зодиака будет бурно реагировать. Никто не обрадуется. Сами Скорпионы никогда ни на кого первыми не нападают, но защищать себя умеют. Негатив они часто направляют на себя, на самокопание и самоанализ, что плохо сказывается на их здоровье и психике. Это знак глубокой трансформации, переработки себя и окружения в качественно новый уровень.

Скорпионы — прирожденные психологи, с хорошей интуицией, тонко чувствующие других людей. Если вы подверглись критике Скорпиона, то лучше к ней прислушаться, потому что так Скорпионы пытаются преобразовать все вокруг. Им нужно научиться расслабляться, отходить от страстей и переживаний, и получать удовольствие от жизни, принимая других такими, какие они есть.

Тусовщики Стрельцы



Замуж за Скорпиона не предлагать: развенчиваем стереотипы о знаках зодиака - фото №2

Не умеют останавливаться и фонтанируют бесконечной энергией.



Замуж за Скорпиона не предлагать: развенчиваем стереотипы о знаках зодиака - фото №2

Комментарий астролога: Управитель Стрельцов — Юпитер, который наделяет знак оптимизмом, энтузиазмом, инициативностью, энергичностью, лидерскими качествами и умением вдохновить окружающих. Со стороны можно подумать, что Стрельцы фонтанируют энергией и никогда не печалятся. На самом деле это не так. Стрельцам тоже свойственны переживания, кризисы и сомнения, но не каждому они могут открыться. Чтобы Стрелец к вам прислушался, вы должны быть для него авторитетной фигурой, потому что раздавать советы и поучать других он тоже умеет. Стрельцы хорошо себя чувствуют, если у них есть какая-то высокая идея, цель, которую они спокойно и уверенно воплощают в жизнь.

Невезучие Козероги



Замуж за Скорпиона не предлагать: развенчиваем стереотипы о знаках зодиака - фото №2

Госпожа удача штука непостоянная. Но не в случае с Козерогами — их она просто никогда не вспоминает. Все, что есть у Козерога — только его заслуга, поэтому они вечно уставшие.



Замуж за Скорпиона не предлагать: развенчиваем стереотипы о знаках зодиака - фото №2

Комментарий астролога: Нет ни одного знака зодиака, какого можно причислить к категории невезучих и неудачников. Все имеют равные права для успеха, но разные кармические задачи. Управитель Козерогов — Сатурн, планета мудрости и испытаний. С Сатурном не повеселишься и не побалуешь, придется серьезно относиться к жизненному выбору и Козероги это понимают. Это целеустремленные, трудолюбивые, выносливые, серьезные и терпеливые люди. Много в жизни они действительно достигают сами и благодаря своей силе воли, профессионализму и работоспособности крепко стоят на ногах. Когда Козерог чувствует уверенность в жизни, тогда и повеселиться себе позволяет.

Безучастные Водолеи



Замуж за Скорпиона не предлагать: развенчиваем стереотипы о знаках зодиака - фото №2

То ли в силу самолюбия, то ли из-за равнодушия — Водолеи не умеют сопереживать и сочувствовать.



Замуж за Скорпиона не предлагать: развенчиваем стереотипы о знаках зодиака - фото №2

Комментарий астролога: Если к вам равнодушны и холодны, то и переживать за вас никто не будет, не только Водолеи, но и любой человек. К родным, близким, друзьям и значимым людям Водолеи очень неравнодушны и внимательны. Солнце в Водолее в изгнании и им важно раскрыть свою индивидуальность, найти свое «Я». Поэтому со стороны может казаться, что Водолеи зациклены на себе, а остальные их не волнуют. Свободолюбивым Водолеям важно не изолироваться от социума, важно не просто контактировать с людьми и иметь друзей, а общаться с единомышленниками. Одиночество и изоляция крайне плохо влияют на Водолеев, им сложно реализовать себя и ощущается нехватка энергии.

Ноющие Рыбы



Замуж за Скорпиона не предлагать: развенчиваем стереотипы о знаках зодиака - фото №2

Гиперболизировать проблемы и вечно жаловаться на них — постоянное развлечение Рыб. Как правило, этот знак зодиака раздражается и высказывает вечное недовольство.



Замуж за Скорпиона не предлагать: развенчиваем стереотипы о знаках зодиака - фото №2

Комментарий астролога: Чувствительные Рыбы очень реагируют на дисгармонию и на эмоциональное состояние окружающих. Это сказывается на их настроении. В результате им кажется, что только у них случается все самое плохое и отсюда такое пессимистичное настроение к жизни. Когда Рыбы нуждаются в поддержке, они рассказывают о своих переживаниях тем, кому доверяют. У всех людей бывают периоды в жизни, когда нужна помощь. Но это не значит, что это слабый знак. Рыбы творческие, деятельные личности и благодаря способности тонко чувствовать других людей, они знают с кем поговорить, чтобы договориться, куда пойти и что сделать. Действуют Рыбы без суеты и при этом многое успевают. Рыбам нужно воспринимать жизнь более реалистично и видеть справедливость жизненных законов.

Хотелось бы отметить, что такие стереотипы вредны. Все в жизни намного тоньше и индивидуальнее. Те, кто верят любым стереотипам, ограничивают себя в возможностях и общении с интересными людьми.

Источник: hochu