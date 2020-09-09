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Магазин " Магия любви": Расстояния больше не существует

08:29 09.09.2020 Фото: Интим-салон Магия любви
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Игрушка водонепроницаемая и компактная, поэтому может использоваться за пределами спальни.

Магазин Магия любви: Расстояния больше не существует
Используйте с Magic VINI дома, экспериментируя соло или вместе с любимым

Расстояния больше не существует!!!

Магазин Магия любви: Расстояния больше не существует

Магазин Магия любви: Расстояния больше не существует
Magic VINI позволяет заниматься любовной игрой вне зависимости от того, как близко вы и ваш любимый мужчина!
Магазин Магия любви: Расстояния больше не существует
Для этого и создано уникальное приложение от Magic Motion.
Магазин Магия любви: Расстояния больше не существует
Оно позволяет получить доступ к игрушке (с разрешения пользователя) и управлять ею с любого уголка планеты.
Магазин Магия любви: Расстояния больше не существует
Так же есть интимный чат, доступный в приложении и игры, приносящие сексуальное удовлетворение.
Магазин Магия любви: Расстояния больше не существует
Используйте с Magic VINI дома, экспериментируя соло или вместе с любимым;
Магазин Магия любви: Расстояния больше не существует
на улице, получая удовольствие незаметно от посторонних глаз;
Магазин Магия любви: Расстояния больше не существует
на работе, романтичном свидании, прогулке,
Магазин Магия любви: Расстояния больше не существует
в длительной поездке без второй половинки.
Магазин Магия любви: Расстояния больше не существует
Игрушка подстраивается под каждого,
Магазин Магия любви: Расстояния больше не существует
умеет угодить,
Магазин Магия любви: Расстояния больше не существует
вызывать эйфорию,
Магазин Магия любви: Расстояния больше не существует
неудержимое желание,
Магазин Магия любви: Расстояния больше не существует
оргазм, приносит пользу отношениям и повышает здоровье.

Магазин Магия любви: Расстояния больше не существует
Она стильная и яркая, удобная в применении, по-настоящему умная.
Магазин Магия любви: Расстояния больше не существует
7 режимов (при работе без смартфона)
Магазин Магия любви: Расстояния больше не существует
Управление при помощи приложения Magic Motion для смартфона:
Магазин Магия любви: Расстояния больше не существует
синхронизация с музыкой, играми, голосом
Магазин Магия любви: Расстояния больше не существует
Супермощная вибрация
Магазин Магия любви: Расстояния больше не существует
Кроме того, пользуйтесь приложением, чтобы повысить функциональность, возможности гаджета.
Магазин Магия любви: Расстояния больше не существует
Так, с его помощью Вы или Ваша вторая половинка можете управлять смарт-вибратором голосом
Магазин Магия любви: Расстояния больше не существует
 или с помощью любимого музыкального трека, можно увеличить количество режимов, создав уникальный, подходящий именно Вам, просмотреть статистику использования игрушки.
Магазин Магия любви: Расстояния больше не существует
Ребристая поверхность на конце позволяет максимально точно массировать точку G или клитор.
Магазин Магия любви: Расстояния больше не существует
Длинный хвостик – помощник во время введения или извлечения гаджета.
Магазин Магия любви: Расстояния больше не существует
Единственная кнопка на хвостике удобна для управления, переключения режимов работы.
Магазин Магия любви: Расстояния больше не существует
Игрушка водонепроницаемая и компактная, поэтому может использоваться за пределами спальни.
Магазин Магия любви: Расстояния больше не существует
Ее удобно брать с собою в ванную комнату,
Магазин Магия любви: Расстояния больше не существует
на свидание с любимым человеком, в путешествие.
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Магазин Магия любви: Расстояния больше не существует

Источник: Раздел Интим-салона Магия любви на сайте Весь Бердск

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