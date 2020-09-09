09.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Еще одну выплату предлагают ввести в России

08:45 09.09.2020 Фото: pixabay
0

Борис Титов предложил идею «капитала для детей-сирот».

Еще одну выплату предлагают ввести в России
Новую выплату готовит "Партия роста"

Такое предложение председатель Партии Роста высказал на встрече с выпускниками детских домов Новосибирска.

«После выхода из детского дома его выпускники, как правило, не адаптированы к реальной жизни, - подчеркнул Титов. – В семье социализацией ребенка занимаются родители, а в детдоме нет менторской, профессиональной ориентации воспитанников. Профориентация выпускников интернатов на законодательном уровне не продумана. Есть разовые программы и гранты, которые имеют свойство заканчиваться. И даже тот бизнес, который хочет предложить подобные программы, не пускают на порог, потому что не положено».

Борис Титов полагает, что законодательное собрание Новосибирской области могло бы выступить инициатором проекта федерального закона о так называемом «капитале для детей-сирот» (по аналогии с материнским капиталом). «И это не огромные деньги, - отметил глава Партии Роста. - Детдомовцев в России не так много, и это в любом случае самое безболезненное решение их проблем. А средства такого капитала могли бы тратиться, например, на оплату арендного жилья, или первый взнос по ипотеке. Сегодня выпускникам интернатов приходится стоять более шести лет в очереди на получение собственных квадратных метров. Использование капитала сделало бы решение проблемы более гибким».

Кроме того, Новосибирская область, по словам Бориса Титова, могла бы стать пилотным регионом для обкатки масштабного проекта профессионального наставничества, направленного на социализацию воспитанников детских домов, сообщает пресс-служба партии "Роста".

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Появится перед выборами?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Самозанятым обнулят налоги. Узнайте, кому повезло
09:30 09-09-2020
Самозанятым обнулят налоги. Узнайте, кому повезло
Огромный выбор направлений в студии танца Parallel'
09:29 09-09-2020
Огромный выбор направлений в студии танца Parallel'
Какие плюсы имеют современные радиаторы от «Газового оборудования»?
09:19 09-09-2020
Какие плюсы имеют современные радиаторы от «Газового оборудования»?
К «независимому расследованию» отравления Навального попросил ООН Россию
09:15 09-09-2020
К «независимому расследованию» отравления Навального попросил ООН Россию
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
09:07 09-09-2020
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
Выплачивать деньги каждому россиянину могут в ближайшее время. Сумма базового дохода обсуждается
09:00 09-09-2020
Выплачивать деньги каждому россиянину могут в ближайшее время. Сумма базового дохода обсуждается
Кто такие новые люди и что нам от них ждать?
09:00 09-09-2020
Кто такие новые люди и что нам от них ждать?
Когда обращаться в страховую компанию после ДТП? Торопитесь, иначе потеряете деньги!
08:56 09-09-2020
Когда обращаться в страховую компанию после ДТП? Торопитесь, иначе потеряете деньги!
Какие опасности несет нам ретроградный Марс с 9 по 14 сентября 2020 года. Берегитесь!
08:56 09-09-2020
Какие опасности несет нам ретроградный Марс с 9 по 14 сентября 2020 года. Берегитесь!
Еще одну выплату предлагают ввести в России
08:45 09-09-2020
Еще одну выплату предлагают ввести в России