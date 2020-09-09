Еще одну выплату предлагают ввести в России

Новую выплату готовит "Партия роста"

Такое предложение председатель Партии Роста высказал на встрече с выпускниками детских домов Новосибирска.

«После выхода из детского дома его выпускники, как правило, не адаптированы к реальной жизни, - подчеркнул Титов. – В семье социализацией ребенка занимаются родители, а в детдоме нет менторской, профессиональной ориентации воспитанников. Профориентация выпускников интернатов на законодательном уровне не продумана. Есть разовые программы и гранты, которые имеют свойство заканчиваться. И даже тот бизнес, который хочет предложить подобные программы, не пускают на порог, потому что не положено».

Борис Титов полагает, что законодательное собрание Новосибирской области могло бы выступить инициатором проекта федерального закона о так называемом «капитале для детей-сирот» (по аналогии с материнским капиталом). «И это не огромные деньги, - отметил глава Партии Роста. - Детдомовцев в России не так много, и это в любом случае самое безболезненное решение их проблем. А средства такого капитала могли бы тратиться, например, на оплату арендного жилья, или первый взнос по ипотеке. Сегодня выпускникам интернатов приходится стоять более шести лет в очереди на получение собственных квадратных метров. Использование капитала сделало бы решение проблемы более гибким».

Кроме того, Новосибирская область, по словам Бориса Титова, могла бы стать пилотным регионом для обкатки масштабного проекта профессионального наставничества, направленного на социализацию воспитанников детских домов, сообщает пресс-служба партии "Роста".