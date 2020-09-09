Выплачивать деньги каждому россиянину могут в ближайшее время. Сумма базового дохода обсуждается

Имеется в виду неприкосновенность минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения.

Дмитрий Медведев предложил помощь бедным в России

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил коллегам по партии обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в стране гарантированного дохода граждан.

"Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения", — пояснил он на совещании по социальным проектам партии.

Медведев отметил, что такие модели уже существуют в некоторых странах.



Как напомнил председатель ЕР, пандемия коронавируса показала, насколько важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность.

Он подчеркнул, что идею гарантированного дохода нужно "максимально внимательно" проанализировать с экономической и финансовой точек зрения.

"Нам нужно, конечно, сообразовываться с той ситуацией, которая есть у нас сегодня, в 2020 году, и тем не менее смотреть в будущее — имею в виду подготовку к выборам 2021 года", — заключил Медведев.

Накануне установить базовый доход для безработных предложил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. Он пояснил, что речь идет о регулярной выплате фиксированной суммы. Предполагается, что это обеспечит человеку минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности и социально-экономического положения. Кутепов заметил, что во время пандемии коронавируса размер пособий по безработице повысили до прожиточного минимума, но эта мера оказалась недостаточной.

Источник: РИА новости