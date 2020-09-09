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Задержал замминистра энергетики Анатолия Тихонова за мошенничество СК

08:30 09.09.2020 Фото: pixabay
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В министерстве проводятся следственные действия, изымаются документы, представляющие интерес для следствия.

Задержал замминистра энергетики Анатолия Тихонова за мошенничество СК
Чиновники задержали 8 сентября

Следователи задержали заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова по подозрению в мошенничестве. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"С Тихоновым с утра проводятся следственные действия. Он задержан по подозрению в хищениях путем мошенничества в крупном размере", - сказал источник. Он добавил, что меру пресечения ему будет избирать суд.

Ранее источник сообщил, что в министерстве энергетики проводятся следственные действия, изымаются документы, представляющие интерес для следствия. Собеседник агентства других подробностей не привел.

Как сообщает газета "Коммерсантъ", обыски также проводились у заместителя гендиректора ФГБУ "Российское энергетическое агентство" (ФГБУ РЭА) министерства Игоря Кожуховского в рамках уголовного дела, возбужденного СК по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). По данным издания, речь идет о хищениях при реализации утвержденной в 2014 году госпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики" на 2013-2015 годы, которая предусматривает финансирование мероприятий по разработке государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса. РЭА на эти цели получило от Минэнерго субсидии на общую сумму 968 млн рублей, часть из которых могла быть похищена.

Тихонов с 2014 по 2019 годы возглавлял ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго РФ. В июле 2019 года назначен заместителем министра энергетики.

Источник: ТАСС

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